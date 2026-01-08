Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La Supercoupe d’Espagne fait la Une des quotidiens sportifs espagnols, ce jeudi 8 janvier 2026, et le carton du FC Barcelone sur l’Athletic Bilbao (5-0) y tient une large part.

Marca : et sans transpirer !

Il en faut beaucoup pour que Marca préfère mettre un Barcelonais à sa Une un jour de match du Real Madrid. Surtout un jour de derby. Mais les Catalans ont vraiment fait fort hier contre l’Athletic, balayé 5-0 dont quatre buts en première période.

AS : un derby à la limite

C’est la soupe à la grimace chez les rivaux de la capitale espagnole puisque Xabi Alonso est sous le feu des critiques au Real Madrid alors que l’Atlético a accumulé les mauvais résultats en Liga. Aucun des deux n’a le moral avant la deuxième demi-finale de Supercoupe d’Espagne.

Sport : manita et finale

Sport a tout résumé après Barça-Athletic. Le quotidien a opté pour une photo de joie de Raphinha et Fermin, impressionnants, comme Bardghji, lors de la démonstration catalane face aux Basques.

Portada Diario Sport

Jueves 08-01-2026 pic.twitter.com/jkOKb6Qjpq — TodoDeporte (@TodoDeport39783) January 8, 2026

Mundo Deportivo : exhibition

Justement, MD a choisi une autre photo de joie, avec Raphinha et Bardghji, pour illustrer sa Une. Le média parle d’un « niveau de jeu impressionnant ». Et c’est vrai que, quel que soit le vainqueur du derby de Madrid ce soir, il peut se faire du souci avant la finale de dimanche !