À LA UNE DU 8 JAN 2026
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
[09:35]FC Barcelone Mercato : Chelsea prêt à miser 150 M€ sur un Blaugrana !
[09:08]PSG Mercato : une pépite de la CAN à 100 M€ détournée par la Premier League !
[08:49]ASSE : changement radical chez Horneland, les Verts applaudissent !
[08:29]Le derby de Madrid éclipsé par un FC Barcelone phénoménal
[08:16]Stade Rennais Mercato : à la lutte avec l’OL pour un défenseur du PSG
[08:01]RC Lens : 8 mois de suspension pour une figure du club, les supporters également sanctionnés !
[07:44]FC Nantes Mercato : bonne nouvelle dans un dossier prioritaire
[07:28]OM Mercato : le nouveau Messi aurait pu être marseillais !
[07:13]Real Madrid : énorme surprise avec Mbappé en cas de finale face au FC Barcelone ?
Le derby de Madrid éclipsé par un FC Barcelone phénoménal

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 08:29
💬 Commenter
La joie des Barcelonais après un but inscrit contre l'Athletic en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.
La Supercoupe d’Espagne fait la Une des quotidiens sportifs espagnols, ce jeudi 8 janvier 2026, et le carton du FC Barcelone sur l’Athletic Bilbao (5-0) y tient une large part.

Marca : et sans transpirer !

Il en faut beaucoup pour que Marca préfère mettre un Barcelonais à sa Une un jour de match du Real Madrid. Surtout un jour de derby. Mais les Catalans ont vraiment fait fort hier contre l’Athletic, balayé 5-0 dont quatre buts en première période.

AS : un derby à la limite

C’est la soupe à la grimace chez les rivaux de la capitale espagnole puisque Xabi Alonso est sous le feu des critiques au Real Madrid alors que l’Atlético a accumulé les mauvais résultats en Liga. Aucun des deux n’a le moral avant la deuxième demi-finale de Supercoupe d’Espagne.

Sport : manita et finale

Sport a tout résumé après Barça-Athletic. Le quotidien a opté pour une photo de joie de Raphinha et Fermin, impressionnants, comme Bardghji, lors de la démonstration catalane face aux Basques.

Mundo Deportivo : exhibition

Justement, MD a choisi une autre photo de joie, avec Raphinha et Bardghji, pour illustrer sa Une. Le média parle d’un « niveau de jeu impressionnant ». Et c’est vrai que, quel que soit le vainqueur du derby de Madrid ce soir, il peut se faire du souci avant la finale de dimanche !

