À LA UNE DU 9 JAN 2026
[00:00]La compagne de Neymar, Bruna Biancardi, en met plein les yeux en présentant ses filles
[23:00]PSG – OM : Luis Enrique tacle les détracteurs de De Zerbi, l’Italien lui répond
[22:30]Stade Rennais Mercato : faut-il foncer sur Kamara (PSG) ?
[22:03]Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale, ça a chauffé entre Vinicius et Simeone !
[21:50]PSG – OM : la prédiction de Lucas Chevalier s’est réalisée !
[21:30]FC Barcelone : Bardghji peut-il mettre Yamal sur le banc ?
[21:13]PSG – OM : Paris s’adjuge le Trophée des champions au bout du suspense, les tops-flops du match
[21:00]ASSE Mercato : Kilmer craque pour un milieu danois, la bataille fait rage !
[20:30]FC Nantes : le Mercato s’agite au FC Metz à l’AJ Auxerre et au Havre, concurrents directs des Canaris
[20:00]OM Mercato : le transfert d’Abdelli fait grincer des dents à Angers
La compagne de Neymar, Bruna Biancardi, en met plein les yeux en présentant ses filles

Par Raphaël Nouet - 9 Jan 2026, 00:00
Bruna Biancardi à Vila Belmiro lors d'un match de Santos.
La mannequin brésilienne Bruna Biancardi n’a rien perdu de ses courbes vertigineuses malgré ses deux grossesses. Elle l’a prouvé en diffusant des photos sur les réseaux sociaux.

Bruna Biancardi a diffusé des photos et des vidéos d’elle et des deux filles qu’elle a eues avec Neymar. Sur la vidéo, on voit la plus jeune des deux mettre son doigt dans un gâteau au chocolat. Dans les clichés, on voit l’ancien mannequin brésilien en maillot de bain, tenir ses deux enfants dans ses bras. Maman dévouée, Bruna Biancardi entretient aussi ce corps qui lui a permis de faire carrière. Dans sa tenue dénuée, elle laisse entrevoir un corps sans un poil de graisse malgré ses deux grossesses et avec des courbes toujours aussi agréables à regarder !

Une histoire en dents de scie avec Neymar

Il n’aura échappé à personne que Neymar est absent de ces clichés. L’ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG, qui vient de prolonger avec Santos jusqu’à fin 2026, connaît une histoire tumultueuse avec Bruna Biancardi. Ses très nombreuses infidélités ont poussé la mannequin à se séparer de lui à de nombreuses reprises mais elle est toujours revenue. Sont-ils toujours ensemble ? La presse people brésilienne assure que oui. Preuve en est qu’elle assiste aux matches de Santos à Vila Belmiro dans la loge de l’attaquant. Neymar et elle sont donc toujours ensemble. Jusqu’à la prochaine incartade de l’ex-Barcelonais, tout du moins…

FC BarcelonePSG

