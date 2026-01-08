À LA UNE DU 8 JAN 2026
[22:03]Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale, ça a chauffé entre Vinicius et Simeone !
[21:50]PSG – OM : la prédiction de Lucas Chevalier s’est réalisée !
[21:30]FC Barcelone : Bardghji peut-il mettre Yamal sur le banc ?
[21:13]PSG – OM : Paris s’adjuge le Trophée des champions au bout du suspense, les tops-flops du match
[21:00]ASSE Mercato : Kilmer craque pour un milieu danois, la bataille fait rage !
[20:30]FC Nantes : le Mercato s’agite au FC Metz à l’AJ Auxerre et au Havre, concurrents directs des Canaris
[20:00]OM Mercato : le transfert d’Abdelli fait grincer des dents à Angers
[19:30]FC Nantes Mercato : Manchester City pourrait faire le bonheur d’un ancien flop des Canaris
[19:00]Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée
[18:40]ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !
FC Nantes Mercato : Manchester City pourrait faire le bonheur d’un ancien flop des Canaris

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 19:30
💬 Commenter
L’ancien flop du FC Nantes Sorba Thomas affole la Championship avec Stoke City et la Premier League le guette…

L’explosion de Sorba Thomas à Stoke City fait parler tout le Royaume depuis plusieurs mois : l’ailier gallois, ancien du FC Nantes, enchaîne les performances et séduit les recruteurs venus de Premier League. Un rebond spectaculaire qui nourrit, à Nantes, un vrai sentiment de gâchis…

Impossible de passer à côté du phénomène en Championship. À 26 ans, Sorba Thomas vit la meilleure période de sa carrière. Son départ de la cité des Ducs n’a pas été suivi d’une période d’adaptation : chez les Potters, l’ailier a très vite retrouvé son dynamisme et sa confiance. Difficile d’imaginer, quelques mois plus tôt, que l’ancien Nantais allait s’imposer si rapidement parmi les valeurs sûres du championnat anglais. Les fans du FCN qui surveillent son parcours constatent, semaine après semaine, son évolution éclatante.

Thomas pourrait remplacer Semenyo à Bournemouth

Sorba Thomas affiche des chiffres qui crèvent littéralement l’écran : 9 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison. Sa récente prestation contre Norwich, ponctuée d’un but et d’une offrande, l’a encore propulsé au rang d’homme clé pour Stoke et la lutte pour la montée. Un rendement à mille lieues de ses difficultés au FC Nantes. Et à peine remis sur les rails avec Stoke, Sorba Thomas pourrait déjà changer de dimension. Bournemouth, solide pensionnaire de Premier League, cherche un successeur à Antoine Semenyo, en partance pour Manchester City. Selon le Daily Mail, le club a coché le nom de Thomas en haut de sa liste et envisage de frapper vite, cet hiver, pour ne pas laisser passer l’occasion. A la lutte pour la montée en Championship, Stoke ne souhaite pas se séparer de son atout majeur. Mais Bournemouth dispose de moyens financiers capables de faire s’ouvrir les portes.

