À LA UNE DU 9 JAN 2026
[14:30]PSG Mercato : Paris attaqué sur Ruiz, 150 M€ claqués pour Alvarez ! 
[14:00]FC Barcelone : le vestiaire du Barça se moque du Real Madrid en interne, le Clasico va faire des étincelles !
[13:30]OM Mercato : du lourd débarque sur Vaz, Greenwood en route pour un transfert historique !
[13:15]OM Mercato : Höjbjerg fait des siennes, son successeur déniché en Colombie ?
[13:01]ASSE : la première recrue hivernale a débarqué à l’Étrat ! 
[12:59]FC Nantes : Kantari annonce le plus gros coup dur qui soit avant Nice ! 
[12:45]PSG Mercato : retournement total de situation pour Akliouche ! 
[12:16]PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !
[11:50]ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 
[11:21]Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 12:16
💬 Commenter
Benjamin Pavard (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Ciblé par les supporters marseillais pour avoir plaisanté avec Lucas Hernandez à la fin du match entre le PSG et l’OM (2-2, 4 tab 1), Benjamin Pavard s’est expliqué.

L’OM panse ses plaies après sa désillusion face au PSG hier au Koweit. À la fin du match, finalement perdu par les Marseillais aux tirs au but (2-2, 1 tab 4), Benjamin Pavard a été filmé en train de plaisanter avec Lucas Hernandez. Une scène qui n’est pas passée inaperçue auprès des supporters phocéens. 

« Pourquoi Pavard va rigoler avec Hernandez ? »

Sur X, Marwan Belkacem résume le sentiment général : « Pourquoi Pavard va rigoler avec Hernandez alors qu’on vient de se prendre une giga clim ? Il pense à quoi quand il fait ça sincèrement ? » Rapidement, un flot de critiques a suivi, visant le défenseur de l’OM pour ce geste jugé déplacé.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pavard met les choses au clair

En zone mixte, Pavard a tenu à expliquer son comportement et à défendre la prestation de son équipe : « Ça fait mal, ça fait mal. D’ailleurs, c’est ce que j’ai dit à Lucas avant la fin, qu’ils ont eu beaucoup de chance. Surtout qu’on a vraiment fait un gros match. On a eu un bon pressing, même avec le ballon, et je trouve qu’on a fait de très bonnes choses tactiquement. Il faut garder la tête haute et avancer. »

Un match à Bayeux dès mardi prochain 

Pavard insiste donc sur le fait que son geste n’était pas un manque de respect, mais un clin d’œil à une équipe adverse qu’il reconnaît solide. Pour lui, l’essentiel reste de tirer les enseignements du match et de continuer à travailler avant de retrouver Bayeux, mardi en 16es de finale de la Coupe de France à Caen.  

OMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG