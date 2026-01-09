Ciblé par les supporters marseillais pour avoir plaisanté avec Lucas Hernandez à la fin du match entre le PSG et l’OM (2-2, 4 tab 1), Benjamin Pavard s’est expliqué.

L’OM panse ses plaies après sa désillusion face au PSG hier au Koweit. À la fin du match, finalement perdu par les Marseillais aux tirs au but (2-2, 1 tab 4), Benjamin Pavard a été filmé en train de plaisanter avec Lucas Hernandez. Une scène qui n’est pas passée inaperçue auprès des supporters phocéens.

« Pourquoi Pavard va rigoler avec Hernandez ? »

Sur X, Marwan Belkacem résume le sentiment général : « Pourquoi Pavard va rigoler avec Hernandez alors qu’on vient de se prendre une giga clim ? Il pense à quoi quand il fait ça sincèrement ? » Rapidement, un flot de critiques a suivi, visant le défenseur de l’OM pour ce geste jugé déplacé.

Juste après la défaite ⁦@MedhiBenatia⁩ ce mec a rien a faire chez nous. Il respecte pas le club. Pavard dégage. pic.twitter.com/0GMuNnknlq — ARZ (@ARROZTV1) January 8, 2026

Pavard met les choses au clair

En zone mixte, Pavard a tenu à expliquer son comportement et à défendre la prestation de son équipe : « Ça fait mal, ça fait mal. D’ailleurs, c’est ce que j’ai dit à Lucas avant la fin, qu’ils ont eu beaucoup de chance. Surtout qu’on a vraiment fait un gros match. On a eu un bon pressing, même avec le ballon, et je trouve qu’on a fait de très bonnes choses tactiquement. Il faut garder la tête haute et avancer. »

Un match à Bayeux dès mardi prochain

Pavard insiste donc sur le fait que son geste n’était pas un manque de respect, mais un clin d’œil à une équipe adverse qu’il reconnaît solide. Pour lui, l’essentiel reste de tirer les enseignements du match et de continuer à travailler avant de retrouver Bayeux, mardi en 16es de finale de la Coupe de France à Caen.