À LA UNE DU 8 JAN 2026
[22:03]Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale, ça a chauffé entre Vinicius et Simeone !
[21:50]PSG – OM : la prédiction de Lucas Chevalier s’est réalisée !
[21:30]FC Barcelone : Bardghji peut-il mettre Yamal sur le banc ?
[21:13]PSG – OM : Paris s’adjuge le Trophée des champions au bout du suspense, les tops-flops du match
[21:00]ASSE Mercato : Kilmer craque pour un milieu danois, la bataille fait rage !
[20:30]FC Nantes : le Mercato s’agite au FC Metz à l’AJ Auxerre et au Havre, concurrents directs des Canaris
[20:00]OM Mercato : le transfert d’Abdelli fait grincer des dents à Angers
[19:30]FC Nantes Mercato : Manchester City pourrait faire le bonheur d’un ancien flop des Canaris
[19:00]Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée
[18:40]ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !
OM Mercato : le transfert d’Abdelli fait grincer des dents à Angers

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 20:00
💬 Commenter
Alexandre Dujeux, le coach d’Angers, est sorti du silence sur la possible arrivée d’Himad Abdelli à l’OM cet hiver.

Himad Abdelli est à la CAN avec l’Algérie mais il anime ce début de Mercato en Ligue 1. Cadre d’Angers SCO, le milieu offensif s’apprête à changer de dimension. Arrivé en juillet 2022 dans le Maine-et-Loire, il est aujourd’hui au carrefour de ses ambitions, libre de tout contrat en juin prochain. À 26 ans, Abdelli est sollicité par l’OL et l’OM et c’est vers Marseille que penche son cœur. L’OM a proposé à l’Algérien un contrat de 5 ans. Un signe fort de sa volonté de le recruter, et qui semble avoir fini de convaincre le milieu de terrain de choisir Marseille au détriment de Lyon. Libre de s’engager dès janvier, Abdelli pourrait assurer son arrivée l’été prochain, en toute gratuité. Mais Angers n’entend pas brader sa pépite. Le club angevin privilégie un départ anticipé, contre indemnité, afin de ne pas perdre son milieu pour zéro euro dans six mois. La balle est dans le camp de l’OM, qui pourrait accélérer les négociations pour sécuriser l’arrivée du joueur dès l’hiver et répondre aux attentes de Roberto De Zerbi.

Dujeux espère qu’Abdelli restera au SCO cet hiver

De son côté, Alexandre Dujeux, le coach du SCO, a été très surpris comme il l’a avoué aux journalistes ce jeudi en conférence de presse. «Le départ de Sidiki Chérif est plutôt prévu, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire à 100 %. Mais Himad, je suis plus surpris, parce qu’on sentait vraiment une idée chez lui d’aller en fin de contrat pour faire une bonne saison, pour avoir le choix aussi au mois de juin prochain. Je m’étais plus ou moins préparé à perdre un attaquant. Si on doit perdre un milieu de terrain supplémentaire, c’est une très mauvaise nouvelle pour nous. Lyon et l’OM, ce sont deux clubs qu’il aime beaucoup on le sait. Lui, forcément, il a ses envies, il a sa carrière. Nous, on a notre saison aussi à terminer et c’est un joueur important. Donc moi évidemment que j’ai envie qu’il reste. » Un cri du cœur.

