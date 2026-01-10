À LA UNE DU 10 JAN 2026
[20:32]CAN 2025 : l’Algérie éliminée, Luca Zidane a vrillé complet sous les yeux de son père
[20:19]Coupe de France : Strasbourg cartonne avec son nouveau coach, Lorient s’est fait peur… la suite des 16es
[20:10]OM : après le PSG, De Zerbi a-t-il enfin trouvé son onze type ?
[19:40]Le RC Lens ignoré à Sochaux, imbroglio sur le parcage… les coulisses lunaires du report
[19:08]CAN 2025 : le Nigeria rejoint le Maroc en demies, le FC Nantes devra patienter pour Awaziem
[18:51]OM Mercato : annoncé proche de l’AS Roma, Vaz reçoit une terrible nouvelle
[18:33]Mercato : un club de Ligue 1 veut doubler l’OL et le Stade Rennais pour ce crack du PSG
[18:18]Mercato : la CAN 2025 offre au PSG une alternative moins coûteuse à Bouaddi (LOSC)
[17:51]Coupe de France : Monaco élimine Orléans, Toulouse s’en sort aux TAB à Angers… les résultats des 16es
[17:31]OM Mercato : un ancien du Stade Rennais à la place d’Abdelli l’été prochain ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Coupe de France : Monaco élimine Orléans, Toulouse s’en sort aux TAB à Angers… les résultats des 16es

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 17:51
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Les premiers résultats des 16es de finale de la Coupe de France.

Ce samedi se disputaient les premiers matchs des 16es de finale de la Coupe de France, avec notamment un duel de Ligue 1 entre Angers et Toulouse. Le SCO, mené à la 47e, a arraché les tirs au but grâce à l’égalisation dans le temps additionnel. Finalement, les Angevins se sont inclinés 6-5 aux tab, avec un raté fatal de Courcoul. À Bastia, l’ESTAC l’a emporté 2-0, tandis qu’Amiens a gagné 4-2 sur la pelouse de Montreuil. Enfin, l’AS Monaco a validé son billet pour les 8es en gagnant 3-1 à Orléans.

Les résultats des 16es de CDF

Samedi 10 janvier 2026

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
  • US Orléans (N1) 1-3 AS Monaco (L1)
  • Angers SCO (L1) 1-1 (5-6 aux tab) Toulouse FC (L1)
  • SC Bastia (L2) 0-2 ESTAC Troyes (L2)
  • Montreuil (R1) 2-4 Amiens SC (L2)
  • US Avranches (N2) – RC Strasbourg Alsace (L1)
  • Le Puy (N1) – Stade de Reims (L2)
  • Hauts Lyonnais (N3) – FC Lorient (L1)
  • Istres (N2) – Stade Lavallois (L2)

Dimanche 11 janvier 2026

  • Sochaux (N1) – RC Lens (L1)
  • US Chantilly (N2) – Stade Rennais FC (L1)
  • FC Metz (L1) – Montpellier HSC (L2)
  • Le Mans FC (L2) – AS Nancy Lorraine (L2)
  • FC Nantes (L1) – OGC Nice (L1)
  • Lille OSC (L1) – Olympique Lyonnais (L1)

Lundi 12 janvier 2026

  • Paris Saint-Germain (L1) – Paris FC (L1)

Mardi 13 janvier 2026

  • Bayeux (R1) – Olympique de Marseille (L1)

Angers SCOAS MonacoToulouse FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Angers SCO, AS Monaco, Toulouse FC