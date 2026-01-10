Coupe de France : Monaco élimine Orléans, Toulouse s’en sort aux TAB à Angers… les résultats des 16es

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Ce samedi se disputaient les premiers matchs des 16es de finale de la Coupe de France, avec notamment un duel de Ligue 1 entre Angers et Toulouse. Le SCO, mené à la 47e, a arraché les tirs au but grâce à l’égalisation dans le temps additionnel. Finalement, les Angevins se sont inclinés 6-5 aux tab, avec un raté fatal de Courcoul. À Bastia, l’ESTAC l’a emporté 2-0, tandis qu’Amiens a gagné 4-2 sur la pelouse de Montreuil. Enfin, l’AS Monaco a validé son billet pour les 8es en gagnant 3-1 à Orléans.

Les résultats des 16es de CDF

Samedi 10 janvier 2026

US Orléans (N1) 1-3 AS Monaco (L1)

Angers SCO (L1) 1-1 (5-6 aux tab) Toulouse FC (L1)

SC Bastia (L2) 0-2 ESTAC Troyes (L2)

Montreuil (R1) 2-4 Amiens SC (L2)

US Avranches (N2) – RC Strasbourg Alsace (L1)

Le Puy (N1) – Stade de Reims (L2)

Hauts Lyonnais (N3) – FC Lorient (L1)

Istres (N2) – Stade Lavallois (L2)

Dimanche 11 janvier 2026

Sochaux (N1) – RC Lens (L1)

US Chantilly (N2) – Stade Rennais FC (L1)

FC Metz (L1) – Montpellier HSC (L2)

Le Mans FC (L2) – AS Nancy Lorraine (L2)

FC Nantes (L1) – OGC Nice (L1)

Lille OSC (L1) – Olympique Lyonnais (L1)

Lundi 12 janvier 2026

Paris Saint-Germain (L1) – Paris FC (L1)

Mardi 13 janvier 2026