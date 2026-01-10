Coupe de France : Monaco élimine Orléans, Toulouse s’en sort aux TAB à Angers… les résultats des 16es

Les premiers résultats des 16es de finale de la Coupe de France.
Ce samedi se disputaient les premiers matchs des 16es de finale de la Coupe de France, avec notamment un duel de Ligue 1 entre Angers et Toulouse. Le SCO, mené à la 47e, a arraché les tirs au but grâce à l’égalisation dans le temps additionnel. Finalement, les Angevins se sont inclinés 6-5 aux tab, avec un raté fatal de Courcoul. À Bastia, l’ESTAC l’a emporté 2-0, tandis qu’Amiens a gagné 4-2 sur la pelouse de Montreuil. Enfin, l’AS Monaco a validé son billet pour les 8es en gagnant 3-1 à Orléans.
Les résultats des 16es de CDF
Samedi 10 janvier 2026
- US Orléans (N1) 1-3 AS Monaco (L1)
- Angers SCO (L1) 1-1 (5-6 aux tab) Toulouse FC (L1)
- SC Bastia (L2) 0-2 ESTAC Troyes (L2)
- Montreuil (R1) 2-4 Amiens SC (L2)
- US Avranches (N2) – RC Strasbourg Alsace (L1)
- Le Puy (N1) – Stade de Reims (L2)
- Hauts Lyonnais (N3) – FC Lorient (L1)
- Istres (N2) – Stade Lavallois (L2)
Dimanche 11 janvier 2026
- Sochaux (N1) – RC Lens (L1)
- US Chantilly (N2) – Stade Rennais FC (L1)
- FC Metz (L1) – Montpellier HSC (L2)
- Le Mans FC (L2) – AS Nancy Lorraine (L2)
- FC Nantes (L1) – OGC Nice (L1)
- Lille OSC (L1) – Olympique Lyonnais (L1)
Lundi 12 janvier 2026
- Paris Saint-Germain (L1) – Paris FC (L1)
Mardi 13 janvier 2026
- Bayeux (R1) – Olympique de Marseille (L1)
Le récap' des résultats de ce premier multiplex 🔍— Coupe de France Crédit Agricole (@coupedefranceCA) January 10, 2026
✅ @AS_Monaco (L1)
✅ @estac_officiel (L2)
✅ @ToulouseFC (L1)
✅ @AmiensSC (L2) #CDFCA pic.twitter.com/2VylzImbZE