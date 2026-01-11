Revue de presse espagnole : Mbappé (Real Madrid) et Yamal (FC Barcelone) cernés avant le Clasico !

Voici la revue de presse espagnole en date de ce dimanche 11 janvier 2026, où il est évidemment question du Clasico tant attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid, avec un accent sur Lamine Yamal et Kylian Mbappé, les deux stars de chaque équipe.

SPORT : « SUPER CLÁSICO »

Le Barça et le Real Madrid s’affrontent ce jeudi pour le premier titre de la saison, dans un duel qui promet un spectacle de haut niveau. Selon les médias espagnols, ce Clasico dépasse largement la simple question du trophée et pourrait influencer le reste de la saison.

Flick a confirmé la récupération totale de Lamine Yamal : « Il est prêt à jouer », tandis que Mbappé s’entraîne désormais avec le groupe, laissant entrevoir une finale pleine d’intensité.

AS : « UN CLÁSICO DE DIX »

Le quotidien AS souligne que malgré les doutes sur leur condition physique, Mbappé, absent lors de la demi-finale pour blessure, et Lamine Yamal, entré depuis le banc, seront au cœur de cette finale de la Supercoupe. Le journal insiste sur le rôle crucial de ces deux joueurs dans l’animation du match.

MARCA : « LA GRANDE FINALE [QUI MARQUERA L’AVENIR] »

Marca évoque bien évidemment ce Clasico, mettant en avant la pression qui pèse sur les équipes. Le journal parle aussi des performances déterminantes des gardiens Courtois et Joan García, et souligne que Mbappé reste une arme redoutable, même depuis le banc.

Marca a également repris une phrase de Carvajal sur Yamal par rapport à leur altercation lors du dernier Clasico : « Lamine s’est trompé, mais c’est un grand garçon », insistant sur la maturité et le potentiel du jeune joueur.

Marca insiste enfin : le Barça et le Real Madrid ne se disputent pas seulement le premier titre de l’année, mais un symbole de suprématie qui pourrait marquer l’avenir des deux clubs.

MUNDO DEPORTIVO : « SUPER FINALE »

De son côté, Mundo Deportivo met en avant les déclarations de Flick : « Nous jouons contre le Real Madrid, pas contre Mbappé. Je veux que toute l’équipe aille dans la même direction », soulignant la volonté du coach barcelonais de privilégier le collectif.

Alonso, pour sa part, affirme : « Nous sommes convaincus. Gagner ce titre serait une joie, en aucun cas une libération », insistant sur l’importance stratégique de ce Clasico.

Le journal rappelle que le Clasico d’Arabie décidera du premier titre de la saison entre un Barça en pleine forme et un Real Madrid en situation d’urgence. Flick cherche à consolider son projet, tandis qu’Alonso, avec le doute autour de Mbappé, joue son futur au Real.