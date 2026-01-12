Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : le Besiktas veut Kehrer, Pocognoli récompensé

Foot Mercato a assuré hier que le Besiktas avait formulé une offre de 8 M€ plus des bonus à l’AS Monaco pour son défenseur allemand Thilo Kehrer. Marc Mechenoua a confirmé l’information, expliquant que l’offre s’élevait au total à 10 M€ mais que l’ASM attendait plus pour l’ancien Parisien et que le club d’Istanbul n’était pas prêt à revoir sa proposition. En difficulté depuis son arrivée à l’ASM, Sébastien Pocognoli a obtenu un peu de réconfort en provenance de Belgique puisqu’il a été élu entraîneur de l’année 2025. Un trophée qui doit beaucoup à son travail à l’Union Saint-Gilloise, qu’il a mené au titre de champion la saison dernière.

LOSC : Genesio pas inquiet après l’OL

En concédant face à l’OL sa deuxième défaite de rang – après celle subie contre le Stade Rennais (0-2, le 3 janvier, en L1) –, dans un stade Pierre-Mauroy peu garni, le LOSC a confirmé les craintes pressenties : au regard de son calendrier (PSG, Strasbourg et de nouveau Lyon en L1, le Celta Vigo (ESP) et Fribourg (ALL) en Ligue Europa, soit cinq gros matches en seize jours), le LOSC vivra un mois de janvier de tous les dangers. « Il y a des périodes où il faut faire le dos rond, estime Bruno Genesio. Je ne suis pas inquiet, car je vois une équipe qui produit du jeu, malgré les deux dernières défaites. Ce soir (hier), on ne mérite pas de perdre. Il y a plein de choses positives. » À l’image de la rentrée de l’international congolais Ngal’ayel Mukau en remplacement d’André (60e). Le retour de ses retardataires africains (le Marocain Hamza Igamane et l’Algérien Aïssa Mandi) constituera une autre bonne nouvelle. Ce début d’année s’annonce décidément aussi stressant que passionnant pour les Nordistes.

Paris FC : Tel prêté par Tottenham ?

Selon Fabrizio Romano, le Paris FC chercherait à se faire prêter Mathys Tel par Tottenham. Le souci, c’est que si l’attaquant formé au Stade Rennais désire revenir en France car il a l’espoir d’intégrer les Bleus pour la Coupe du monde 2026, les Spurs, eux, souhaiteraient le conserver. L’été dernier, il était dans le viseur de l’OM.

TFC : offre refusée pour Casseres

L’Equipe annonce que le FC Séville a proposé 8 M€ à Toulouse pour son milieu de terrain vénézuélien Cristian Casseres. Mais la direction violette aurait repoussé cette offre, annonçant ne pas être vendeuse cet hiver pour son joueur, sous contrat jusqu’en 2027.

RC Lens : un record pour les Sang et Or

Vainqueur hier à Sochaux (3-0) en 16es d finale de la Coupe de France, le RC Lens a enregistré un neuvième succès de rang. Pierre Sage est ravi d’être entré dans l’histoire du RCL grâce à ce succès obtenu à Bonal : « On est la première équipe lensoise qui enchaîne neuf victoires de suite. Ce record tenait à cœur aux joueurs et au staff. »

FC Lorient : vers un départ de Bamba ?

En manque de confiance et de temps de jeu avec le FC Lorient, Mohamed Bamba, sous contrat jusqu’en 2028 avec le FCL, quittera-t-il les Merlus cet hiver ? Selon Ouest-France, l’attaquant ivoirien de 24 ans suscite l’intérêt du Celtic Glasgow, qui souhaiterait l’enrôler en prêt. Par ailleurs, le FCL aurait reçu une offre d’1 M€ (+ bonus) de Trabzonspor pour Darlin Yongwa, qui souhaiterait rejoindre le club turc. Le défenseur gauche sera en fin de contrat en juin prochain.

Paris FC : Kebbal d’attaque contre le PSG ?

Tout juste éliminé de la CAN avec l’Algérie, le meneur de jeu du PFC Ilan Kebbal pourrait faire une apparition surprise ce lundi au Parc des Princes. C’est la tendance, selon Le Parisien.

Stade Rennais : des nouvelles fraîches de Seidu

Touché hier en 16es de finale de la Coupe de France contre Chantilly (1-3), Alidu Seidu doit passer des examens complémentaires pour connaître sa durée d’indisponibilité avec le Stade Rennais. « Grosse douleur et plaie au niveau de la jambe, faudra attendre les prochains jours pour savoir s’il y a plus que ça », estime François Rauzy, journaliste d’Ici Armorique.

OGC Nice : Boga et Moffi veulent résilier !

Après leur agression par des supporters de l’OGC Nice, L’Équipe annonce que Jérémie Boga et Terem Moffi ont saisi la Ligue pour demander la résiliation de leur contrat ! Le second pourrait venir remplacer Bamba en cas de départ cet hiver.

FC Metz : l’OL et Nice sur Alpha Touré

Alpha Touré suscite des convoitises au mercato. « Intérêt croissant pour Alpha Touré. Le milieu sénégalais est dans le viseur de West Ham, Lyon, Nice, Francfort et Feyenoord », annonce le spécialiste des transferts, Ekrem Konur sur X. Apparu une fois en Ligue Europa cette saison avec Lyon, l’arrière droit Téo Barisic devrait de son côté poursuivre sa carrière en Croatie, à Rijeka, pour un montant légèrement inférieur à 0,5M€ en plus d’un léger pourcentage sur une future vente.