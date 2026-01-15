OM Mercato : le Top 10 des plus grosses ventes, Vaz fait une entrée fracassante

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Avec son transfert imminent à l’AS Roma, Robinio Vaz va intégrer le Top 10 des plus grosses ventes de l’histoire de l’OM.

Poussé vers la sortie cet hiver après avoir refusé de prolonger son contrat, Robinio Vaz va quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Le jeune attaquant français s’apprête à rejoindre l’AS Roma pour un montant de 22 millions d’euros, assorti de 3 millions d’euros de bonus et d’un pourcentage sur une éventuelle revente de 10%. Recruté pour seulement 200 000 euros à l’été 2024 en provenance de Sochaux, le joueur de 18 ans va être revendu près de cent fois plus cher un an et demi plus tard. Grâce à ce transfert, Robinio Vaz devient la huitième plus grosse vente de l’histoire de l’OM, un classement susceptible d’évoluer si les bonus sont activés.

Le Top 10 des plus grosses ventes de l’histoire de l’OM

10. Florian Thauvin : 18,35 millions d’euros à Newcastle en 2015

9. Giannelli Imbula : 20 millions d’euros à Porto en 2015

8. Robinio Vaz : 22 millions d’euros à l’AS Roma en 2026

7. Luis Henrique : 22,8 millions d’euros à l’Inter Milan en 2025

6. Renan Lodi : 23 millions d’euros à Al-Hilal en 2024

5. Franck Anguissa : 24,85 millions d’euros à Fulham en 2018

4. Elye Wahi : 26 millions d’euros à l’Eintracht Francfort en 2025

3. Franck Ribéry : 30 millions d’euros au Bayern Munich en 2007

2. Didier Drogba : 38,5 millions d’euros à Chelsea en 2004

1. Michy Batshuayi : 39 millions d’euros à Chelsea en 2016