À LA UNE DU 15 JAN 2026
[15:48]OM Mercato : gros coup de froid pour Abdelli… mais un détail relance tout !
[15:30]PSG Mercato : coup de tonnerre pour Enzo Fernandez !
[14:54]Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour la première recrue hivernale !
[14:19]OM Mercato : le Top 10 des plus grosses ventes, Vaz fait une entrée fracassante
[13:44]PSG : Luis Enrique s’emporte contre les journalistes et veut se venger face au LOSC
[13:15]ASSE : Horneland annonce cinq absents pour Clermont et donne des nouvelles de Stassin
[12:57]RC Lens : Pierre Sage annonce plusieurs coups durs avant Auxerre
[12:45]FC Barcelone : le groupe de Flick pour Santander avec une grande première
[12:25]OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : exit le PSG, l’IA prédit le vainqueur de la Coupe de France
[11:47]Revue de presse : un départ se précise au Stade Rennais, Castro (ex-FC Nantes) récupère un Lillois
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : le Top 10 des plus grosses ventes, Vaz fait une entrée fracassante

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 14:19
💬 Commenter
Robinio Vaz (OM)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Avec son transfert imminent à l’AS Roma, Robinio Vaz va intégrer le Top 10 des plus grosses ventes de l’histoire de l’OM.

Poussé vers la sortie cet hiver après avoir refusé de prolonger son contrat, Robinio Vaz va quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Le jeune attaquant français s’apprête à rejoindre l’AS Roma pour un montant de 22 millions d’euros, assorti de 3 millions d’euros de bonus et d’un pourcentage sur une éventuelle revente de 10%. Recruté pour seulement 200 000 euros à l’été 2024 en provenance de Sochaux, le joueur de 18 ans va être revendu près de cent fois plus cher un an et demi plus tard. Grâce à ce transfert, Robinio Vaz devient la huitième plus grosse vente de l’histoire de l’OM, un classement susceptible d’évoluer si les bonus sont activés.

Le Top 10 des plus grosses ventes de l’histoire de l’OM

10. Florian Thauvin : 18,35 millions d’euros à Newcastle en 2015

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

9. Giannelli Imbula : 20 millions d’euros à Porto en 2015

8. Robinio Vaz : 22 millions d’euros à l’AS Roma en 2026

7. Luis Henrique : 22,8 millions d’euros à l’Inter Milan en 2025

6. Renan Lodi : 23 millions d’euros à Al-Hilal en 2024

5. Franck Anguissa : 24,85 millions d’euros à Fulham en 2018

4. Elye Wahi : 26 millions d’euros à l’Eintracht Francfort en 2025

3. Franck Ribéry : 30 millions d’euros au Bayern Munich en 2007

2. Didier Drogba : 38,5 millions d’euros à Chelsea en 2004

1. Michy Batshuayi : 39 millions d’euros à Chelsea en 2016

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot