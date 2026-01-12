Double buteur face au Real Madrid (3-2) en finale de la Supercoupe d’Espagne, Raphinha est devenu dauphin de Lionel Messi dans deux catégories prisées du FC Barcelone.

Hier soir en Arabie Saoudite, le FC Barcelone a remporté un quatrième titre consécutif aux dépens du Real Madrid. Après la Supercoupe d’Espagne 2025 (victoire 5-2 sur les Merengue), la Liga (avec deux victoires, 4-0 et 4-3 dans le Clasico) et la Coupe du Roi (3-2 a.p. face à la Maison Blanche), les Blaugranas ont décroché une seizième Supercoupe, hier, au détriment de son rival séculaire (3-2). Une finale marquée par un doublé de Raphinha, de deux frappes de loin. Elu meilleur joueur du match, le Brésilien a confirmé le très haut niveau qui est le sien depuis un an et demi. Et surtout qu’il est une bête noire du Real Madrid.

Raphinha, 2e meilleur buteur en finale contre le Real Madrid

Avec son doublé, il est ainsi devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone dans des finales face à la Maison Blanche. Il avait déjà frappé deux fois lors de l’édition 2025. Devant lui, il n’y a plus que Lionel Messi, qui pointe à six réalisations. Et ce n’est pas tout ! Raphinha est aussi devenu le deuxième meilleur buteur du FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne avec six réalisations. Là encore, il n’est devancé que par Lionel Messi, qui a toutefois une confortable avance (14 buts).

Ces chiffres prouvent l’importance considérable de Raphinha dans la bonne marche du FC Barcelone. C’est lorsqu’il a été blessé lors de la première partie de saison que les Blaugranas ont enregistré leurs plus mauvais résultats. Et c’est depuis qu’il a franchi un palier, avec l’arrivée d’Hansi Flick à l’été 2024, que le Barça est devenu injouable…