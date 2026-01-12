L’OM et l’AS Roma seraient parvenus à un accord pour le transfert de Robinio Vaz (18 ans). Mais il s’agirait d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 25 M€.

Le feuilleton Robinio Vaz touche enfin à sa fin ! Après des semaines de rumeurs contradictoires, l’attaquant de 18 ans va bel et bien prendre la route de l’AS Roma. Selon Foot Mercato, les deux clubs sont tombés d’accord sur les modalités du transfert. L’ancien Sochalien ne va pas être vendu tout de suite aux Giallorossi. Il sera prêté jusqu’en juin, avec option d’achat obligatoire de 25 M€, bonus compris. Vaz est attendu demain dans la capitale italienne pour y passer sa visite médicale.

L’OM va pouvoir lancer son mercato

Ce prêt avec option d’achat arrange la Roma, qui n’a pas à débourser une grosse somme dès le mois de janvier. Mais cela n’empêchera pas l’OM de commencer son mercato car les 25 M€ sont quasiment assurés. Medhi Benatia et Pablo Longoria vont pouvoir lancer leur recrutement avec cette somme et notamment finaliser l’arrivée d’Himad Abdelli, le milieu offensif algérien d’Angers qui est leur priorité pour ce mois de janvier. Et ça tombe bien, le SCO est le prochain adversaire de l’OM en championnat !

Ce départ de Vaz pour une somme très importante permet à l’OM de sortir la tête haute de ce dossier compliqué qui provoquait des tensions en interne. Le jeune joueur aurait repoussé les propositions de prolongation de sa direction pour des raisons salariales.