

Prêté par Manchester United au FC Barcelone, Marcus Rashford (28 ans) a officiellement affiché son bonheur en Catalogne fin décembre.

Pour la première fois depuis son arrivée au FC Barcelone, Marcus Rashford est apparu publiquement aux côtés de sa compagne Lucia Loi. Le couple, tous deux âgés de 28 ans, a été aperçu vendredi 19 décembre au Palau Blaugrana, à l’occasion du match d’Euroleague de basket entre le Barça et le Baskonia Vitoria-Gasteiz. Une apparition très remarquée, qui confirme que l’attaquant anglais vit pleinement sa nouvelle vie catalane, sur et en dehors du terrain.

Installés en tribunes, Rashford et Lucia n’étaient pas seuls. Le couple était accompagné de Roony Bardghji, autre figure du club blaugrana, venu lui aussi assister à la rencontre. Une image forte, symbole d’une intégration réussie pour l’ancien joueur de Manchester United, qui semble déjà à l’aise dans son nouvel environnement.

Un amour d’enfance entre Marcus et Lucia

Cette sortie publique marque une étape importante dans la relation entre Rashford et Lucia Loi. Amoureux d’enfance, les deux s’étaient fiancés en 2022 avant de mettre fin à leur relation en juin 2023, pour la deuxième fois en trois ans. Après deux ans de séparation, ils se sont finalement retrouvés durant l’été, peu après le prêt de Rashford depuis Manchester United.

Selon la presse britannique, Lucia Loi aurait même rejoint Marcus à Barcelone dès le mois d’août afin de l’aider à s’installer et à trouver ses repères dans la capitale catalane. Une présence rassurante pour l’attaquant, qui entame un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs blaugrana. Entre renouveau sportif et stabilité personnelle retrouvée, Rashford semble avoir trouvé le parfait équilibre à Barcelone. Et cette première apparition officielle en couple n’a fait que renforcer l’attention autour de sa nouvelle vie espagnole.