L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, vient de dévoiler son onze de départ pour le 16e de finale de Coupe de France contre Bayeux, club normand évoluant en Régional 1.

Quatre jours après la très douloureuse défaite dans le Trophée des champions contre le PSG (2-2, 1 t.a.b. à 3), l’Olympique de Marseille est de retour sur les terrains. Dans le stade d’Ornano de Caen, il affronte ce soir le Bayeux FC, club amateur évoluant en Régional 1. Pour ce déplacement, Roberto De Zerbi a décidé de se passer des services de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, laissés au repos, mais également de Robinio Vaz, en instance de transfert à l’AS Roma. Arthur Vermeeren purge pour sa part son deuxième match de suspension après son expulsion face à Nantes (0-2) il y a deux samedis.

Au lendemain de l’élimination du PSG de la Coupe de France (0-1 face au Paris FC), l’espoir d’une première victoire dans l’épreuve depuis 1989 n’a jamais été aussi grande chez les Phocéens. Mais ils ressentent la même chose chaque année et sont systématiquement déçus. Une élimination ce soir serait aussi humiliante que douloureuse pour l’OM après le K.-O. parisien au Koweït…

OM : De Lange – Murillo, Pavard, Medina, Emerson – O’Riley, Gomes – Greenwood, Nadir, Traoré – Gouiri.