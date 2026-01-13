À LA UNE DU 13 JAN 2026
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
[20:14]Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu
[19:38]RC Lens Mercato : l’OM lorgne un titulaire sang et or !
[19:21]FC Nantes Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le dossier Kaba
[19:01]OM Mercato : la liste des courtisans à Bakola a fuité, il y a du lourd… dont le PSG ?
[18:36]Real Madrid : le FC Barcelone doublement responsable du renvoi de Xabi Alonso !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 20:26
💬 Commenter
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors du Trophée des champions au Koweït.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, vient de dévoiler son onze de départ pour le 16e de finale de Coupe de France contre Bayeux, club normand évoluant en Régional 1.

Quatre jours après la très douloureuse défaite dans le Trophée des champions contre le PSG (2-2, 1 t.a.b. à 3), l’Olympique de Marseille est de retour sur les terrains. Dans le stade d’Ornano de Caen, il affronte ce soir le Bayeux FC, club amateur évoluant en Régional 1. Pour ce déplacement, Roberto De Zerbi a décidé de se passer des services de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, laissés au repos, mais également de Robinio Vaz, en instance de transfert à l’AS Roma. Arthur Vermeeren purge pour sa part son deuxième match de suspension après son expulsion face à Nantes (0-2) il y a deux samedis.

Au lendemain de l’élimination du PSG de la Coupe de France (0-1 face au Paris FC), l’espoir d’une première victoire dans l’épreuve depuis 1989 n’a jamais été aussi grande chez les Phocéens. Mais ils ressentent la même chose chaque année et sont systématiquement déçus. Une élimination ce soir serait aussi humiliante que douloureuse pour l’OM après le K.-O. parisien au Koweït…

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

OM : De Lange – Murillo, Pavard, Medina, Emerson – O’Riley, Gomes – Greenwood, Nadir, Traoré – Gouiri.

Compétitions

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot