À LA UNE DU 14 JAN 2026
[22:31]Létang (LOSC) a pris cher, Genesio, le PSG et l’OM également sanctionnés
[22:30]PSG Mercato : Dembélé ne dit pas non à l’Arabie Saoudite, plusieurs géants se l’arrachent déjà ! 
[22:00]OM Mercato : le nouveau salaire de Vaz à l’AS Rome a fuité 
[21:57]OM Mercato : c’est officiel pour Vaz, qui entre dans l’histoire du club
[21:43]Real Madrid : nouvelles révélations sur le renvoi de Xabi Alonso
[21:26]OM : l’entraîneur de Bayeux en remet une couche sur De Zerbi
[21:10]ASSE : Reims affaibli par le mercato au moment du choc ?
[20:50]FC Nantes Mercato : un milieu coté en passe de filer chez un rival des Canaris
[19:59]CAN 2025 : le Sénégal élimine l’Egypte grâce à Sadio Mané
[19:47]OM Mercato : un nouvel espoir pour une doublure de Greenwood à 20 M€
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : le nouveau salaire de Vaz à l’AS Rome a fuité 

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 22:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En pleine dernière ligne droite pour son transfert de l’OM à l’AS Rome, Robinio Vaz (18 ans) doit fixer les derniers détails de son futur contrat au club italien. Son salaire serait déjà établi.

Le divorce est désormais consommé. À quelques détails près, Robinio Vaz va quitter l’OM pour rejoindre l’AS Rome et les chiffres qui filtrent expliquent en grande partie pourquoi le dossier a totalement échappé aux dirigeants phocéens.

Le régime d’impatriation a éloigné Vaz de l’OM

À seulement 18 ans, le jeune attaquant est sur le point de signer un contrat XXL pour son âge en Italie. Selon Il Tempo, Robinio Vaz percevra un salaire estimé à 125 000 euros brut par mois à la Roma. Grâce au régime fiscal italien dit d’impatriation, cela représenterait environ 100 000 euros nets mensuels. Un montant totalement hors de portée pour l’OM. Pour mesurer l’écart, il faudrait proposer en France un salaire proche de 220 000 euros brut mensuels afin d’obtenir un net équivalent. Une somme que le club phocéen n’avait ni l’intention, ni la possibilité d’aligner pour un joueur aussi jeune malgré son potentiel évident. De quoi comprendre pourquoi les discussions n’ont jamais réellement avancé côté olympien.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un bonus moindre pour Sochaux ?

Ce différentiel salarial illustre aussi l’agressivité de l’AS Rome sur le marché des jeunes talents. Le club italien mise gros sur Vaz, qu’il considère comme un investissement d’avenir, prêt à être valorisé sportivement et financièrement dans les années à venir. Autre information révélée dans ce dossier : le FC Sochaux, club formateur du joueur, ne devrait pas réaliser un énorme jackpot. Selon Massilia Zone, le club doubiste ne percevra pas plus de 2 millions d’euros sur ce transfert, en raison d’un plafonnement du pourcentage à la revente négocié auparavant. Une donnée qui relativise encore un peu plus l’ampleur financière de l’opération. Pour l’OM, ce dossier laisse forcément un goût amer. 

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot