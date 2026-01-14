OM Mercato : le nouveau salaire de Vaz à l’AS Rome a fuité 

En pleine dernière ligne droite pour son transfert de l’OM à l’AS Rome, Robinio Vaz (18 ans) doit fixer les derniers détails de son futur contrat au club italien. Son salaire serait déjà établi.

Le divorce est désormais consommé. À quelques détails près, Robinio Vaz va quitter l’OM pour rejoindre l’AS Rome et les chiffres qui filtrent expliquent en grande partie pourquoi le dossier a totalement échappé aux dirigeants phocéens.

Le régime d’impatriation a éloigné Vaz de l’OM

À seulement 18 ans, le jeune attaquant est sur le point de signer un contrat XXL pour son âge en Italie. Selon Il Tempo, Robinio Vaz percevra un salaire estimé à 125 000 euros brut par mois à la Roma. Grâce au régime fiscal italien dit d’impatriation, cela représenterait environ 100 000 euros nets mensuels. Un montant totalement hors de portée pour l’OM. Pour mesurer l’écart, il faudrait proposer en France un salaire proche de 220 000 euros brut mensuels afin d’obtenir un net équivalent. Une somme que le club phocéen n’avait ni l’intention, ni la possibilité d’aligner pour un joueur aussi jeune malgré son potentiel évident. De quoi comprendre pourquoi les discussions n’ont jamais réellement avancé côté olympien.

Un bonus moindre pour Sochaux ?

Ce différentiel salarial illustre aussi l’agressivité de l’AS Rome sur le marché des jeunes talents. Le club italien mise gros sur Vaz, qu’il considère comme un investissement d’avenir, prêt à être valorisé sportivement et financièrement dans les années à venir. Autre information révélée dans ce dossier : le FC Sochaux, club formateur du joueur, ne devrait pas réaliser un énorme jackpot. Selon Massilia Zone, le club doubiste ne percevra pas plus de 2 millions d’euros sur ce transfert, en raison d’un plafonnement du pourcentage à la revente négocié auparavant. Une donnée qui relativise encore un peu plus l’ampleur financière de l’opération. Pour l’OM, ce dossier laisse forcément un goût amer.