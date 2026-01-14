Vendu par le RC Lens à Manchester City pour 40 M€ en janvier dernier, Abdukodir Khusanov pourrait être prêter par le club anglais cet hiver. Mais un retour au Racing semble très peu probable…

Le média anglais Sportboom annonce qu’Abdukodir Khusanov pourrait être prêté par Manchester City cet hiver. Le défenseur ouzbek a été transféré en Angleterre il y a un an par le RC Lens, qui avait récupéré 40 M€ dans la transaction. Khusanov s’était tout de suite imposé dans l’équipe de Guardiola mais il a perdu sa place à l’intersaison. Depuis le début du présent exercice, il ne joue que les compétitions secondaires, restant sur le banc pour les rencontres de Premier League et de Champions League. Frustré, il pourrait quitter temporairement City cet hiver.

Un retour à Lens est très peu probable

Sportboom annonce que deux clubs ont déjà fait acte de candidature pour le récupérer, Everton et Bournemouth. Pep Guardiola préfèrerait le conserver pour la deuxième partie de saison mais il ne s’opposera pas à un prêt si Khusanov en fait la demande. Le RC Lens a-t-il un coup à jouer ? C’est peu probable pour la simple et bonne raison que le secteur défensif des Sang et Or affiche complet avec Malang Sarr, Samson Baidoo et Ismaëlo Ganiou qui a brillamment pris la suite d’un Jonathan Gradit blessé longue durée. Aucun de ces joueurs ne mériterait d’être sorti du onze pour faire de la place à Khusanov.

Recruté pour seulement 450.000€ à l’été 2023, Abdukodir Khusanov avait fait forte impression au RC Lens lors de la première partie de saison 2024-25. Ce qui avait conduit à un transfert près de cent fois plus important que celui qui l’avait porté en Artois…