RC Lens : Pierre Sage tient enfin la perle rare en attaque 

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 14:00
Pierre Sage (RC Lens)
Si le RC Lens a longtemps pensé que son attaque ne serait pas assez fournie cette saison, Pierre Sage est tombé sur un client redoutable. 

Au RC Lens, Wesley Said est en train de confirmer ce que tout le monde pressentait : il n’est pas seulement un attaquant de rotation, il est la pièce maîtresse de l’attaque artésienne. Depuis la saison passée, les statistiques parlent d’elles-mêmes. Chaque fois que le joueur de 30 ans trouve le chemin des filets, les Sang et Or semblent quasiment imbattables : le club a remporté ses 10 rencontres officielles lors desquelles il a marqué !

Said est le talisman du RC Lens

Sur l’ensemble des matchs de Ligue 1 où il a été buteur, l’efficacité est encore plus frappante : 22 victoires sur 25 rencontres, avec seulement un nul et deux défaites. Des chiffres qui illustrent son influence directe sur le résultat du RC Lens et montrent à quel point Pierre Sage peut compter sur lui pour porter l’équipe dans les moments clés.

Des statistiques dignes d’un titre ?

Mais au-delà des statistiques, Said apporte bien plus au RC Lens. Sa présence sur le terrain crée des espaces pour ses coéquipiers, sa vitesse et son sens du placement déstabilisent les défenses adverses. Au-delà du terrain, Said est aussi un leader discret mais influent. C’est exactement le type de joueur qui transforme une équipe compétitive en équipe ambitieuse, capable de viser haut… et pourquoi pas le titre ? 

