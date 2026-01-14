À LA UNE DU 14 JAN 2026
FC Nantes Mercato : un milieu coté en passe de filer chez un rival des Canaris

Par Raphaël Nouet - 14 Jan 2026, 20:50
Marshall Munetsi célébrant un but avec Wolverhampton.
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Révélée il y a plusieurs jours, la piste menant à Marshall Munetsi, ancien milieu de terrain du Stade de Reims, va conduire à une impasse, le Paris FC ayant une longueur d’avance.

Dimanche, le FC Nantes accueillera le Paris FC pour un match très important dans la course au maintien. En effet, le promu n’est qu’à deux points des Canaris. En cas de succès, ces derniers lui passeraient donc devant et confirmeraient leur regain de forme aperçu au Vélodrome (2-0) il y a dix jours. Ce Nantes-PFC ne sera l’occasion de retrouvailles entre la Beaujoire et son ancien chouchou, Moses Simon, actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigéria. Mais le club de la capitale pourrait aligner un joueur que la Maison Jaune a suivi.

Munetsi va être prêté au Paris FC

Ce joueur, c’est Marshall Munetsi. Le milieu zimbabwéen de 29 ans, parti du Stade de Reims à Wolverhampton pour 20 M€ l’été dernier, devrait quitter les Wolves cet hiver. Il a été annoncé que le Paris FC, le FC Nantes et l’OGC Nice espéraient le récupérer. Mais d’après Foot Mercato, c’est bien le club de la capitale qui est en pole position sur ce dossier. Parce qu’il a notamment les moyens de prendre en charge une grosse partie du salaire alors que les Canaris et les Aiglons n’ont pas la même puissance financière. Son prêt devrait être officialisé sous peu.

Le FC Nantes, qui cherche toujours un autre milieu de terrain malgré l’arrivée d’Ibrahima Sissoko en provenance de Bochum, explore la piste menant à Mohamed Kaba (Lecce).

