À LA UNE DU 15 JAN 2026
[10:07]OM Mercato : nouvelles révélations sur le salaire proposé à Vaz, Garcia a une touche
[09:41]RC Lens : Pierre Sage évoque le titre et envoie une pique au PSG
[09:11]Revue de presse espagnole : Arbeloa (Real Madrid) déjà sur la sellette, un nouveau Français au Barça ?
[08:45]Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre
[08:14]ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !
[07:50]FC Nantes Mercato : après Sissoko, trois nouvelles recrues en approche ?
[07:26]PSG Mercato : Rashford préfère le FC Barcelone, Barcola sacrifié ?
[06:58]OM Mercato : la tendance se confirme pour Anis Hadj Moussa
[06:00]ASSE : Horneland limogé ? Les supporters des Verts ont tranché !
[05:00]Real Madrid : n’y avait-il pas mieux qu’Arbeloa pour l’après Xabi Alonso ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : après Sissoko, trois nouvelles recrues en approche ?

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 07:50
💬 Commenter
Zakaria Aboukhlal (Torino)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le FC Nantes viserait encore un voire deux défenseurs centraux et un ailier pour cet hiver.

Le FC Nantes figure parmi les clubs de Ligue 1 les plus actifs sur le marché des transferts cet hiver. Après les arrivées de Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko, le club des bords de l’Erdre souhaite encore renforcer l’effectif dirigé par Ahmed Kantari.

Un ou deux défenseurs centraux et Aboukhlal pour boucler le mercato ?

Selon le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, la direction du FCN prospecterait encore pour s’attacher les services d’un voire deux défenseurs centraux. L’actuel 16e de Ligue 1 pourrait aussi recruter un nouveau renfort en attaque, la piste menant à l’ailier droit du Torino, Zakaria Aboukhlal, restant d’actualité. En revanche, un temps envisagé, le recrutement d’un avant-centre ne serait pas une priorité pour les dirigeants nantais, toujours d’après notre confrère.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Ainsi, jusqu’à trois nouveaux joueurs pourraient encore rejoindre le FC Nantes d’ici la clôture du mercato, le 31 janvier prochain.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot