FC Nantes Mercato : après Sissoko, trois nouvelles recrues en approche ?

Le FC Nantes viserait encore un voire deux défenseurs centraux et un ailier pour cet hiver.

Le FC Nantes figure parmi les clubs de Ligue 1 les plus actifs sur le marché des transferts cet hiver. Après les arrivées de Deiver Machado, Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko, le club des bords de l’Erdre souhaite encore renforcer l’effectif dirigé par Ahmed Kantari.

Un ou deux défenseurs centraux et Aboukhlal pour boucler le mercato ?

Selon le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, la direction du FCN prospecterait encore pour s’attacher les services d’un voire deux défenseurs centraux. L’actuel 16e de Ligue 1 pourrait aussi recruter un nouveau renfort en attaque, la piste menant à l’ailier droit du Torino, Zakaria Aboukhlal, restant d’actualité. En revanche, un temps envisagé, le recrutement d’un avant-centre ne serait pas une priorité pour les dirigeants nantais, toujours d’après notre confrère.

Ainsi, jusqu’à trois nouveaux joueurs pourraient encore rejoindre le FC Nantes d’ici la clôture du mercato, le 31 janvier prochain.