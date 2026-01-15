PSG Mercato : nouveau coup de théâtre pour la prolongation de Dembélé ! 

Malgré le démenti de son entourage, Ousmane Dembélé aurait bien l’intention de refuser la première offre de prolongation du PSG.

Ousmane Dembélé est loin d’une prolongation au Paris Saint-Germain. La semaine dernière, plusieurs sources, dont le compte X @Djaameel_, ont assuré que le Ballon d’Or 2025 aurait l’intention de refuser l’offre de prolongation formulée par les dirigeants parisiens. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien Barcelonais voudrait un salaire annuel de 60 millions d’euros, alors que le club de la capitale lui proposerait deux fois moins. Une information démentie par l’entourage du joueur.

Le démenti, une réponse aux critiques des supporters contre Dembélé ?

Malgré ce démenti, le compte X @Djaameel_ maintient : Ousmane Dembélé compterait refuser la première offre de prolongation du PSG. « Je m’attendais au démenti, c’est logique. Il faut aussi se placer du point de vue de l’entourage du joueur. Quand on voit la réaction d’une partie des supporters après la sortie de l’info, on comprend qu’il est préférable pour eux de désamorcer la situation en démentant. C’est tout simplement le jeu des négociations », a déclaré le suiveur du PSG concernant le démenti de l’entourage d’Ousmane Dembélé.

« Je maintiens néanmoins ce que j’ai avancé. Il y a d’ailleurs plusieurs subtilités importantes dans ce démenti. Il s’agit d’une offre orale, et non écrite comme mentionné dans mon tweet. L’offre n’a pas encore été refusée, c’est vrai. Mais elle le sera, d’où l’emploi du futur sur mon tweet. Mais jusqu’ici rien d’anormal : il est même rare qu’une première proposition soit acceptée d’emblée dans ce type de dossier », a-t-il précisé.