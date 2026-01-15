À LA UNE DU 15 JAN 2026
[11:47]Revue de presse : un départ se précise au Stade Rennais, Castro (ex-FC Nantes) récupère un Lillois
[11:33]OL : les Gones annoncent une arrivée (officiel)
[11:09]PSG : coup dur pour un titulaire de Luis Enrique avant le LOSC !
[11:01]PSG Mercato : nouveau coup de théâtre pour la prolongation de Dembélé ! 
[10:27]ASSE : deux mauvaises nouvelles tombent avant Clermont, Stassin blessé ?
[10:07]OM Mercato : nouvelles révélations sur le salaire proposé à Vaz, Garcia a une touche
[09:41]RC Lens : Pierre Sage évoque le titre et envoie une pique au PSG
[09:11]Revue de presse espagnole : Arbeloa (Real Madrid) déjà sur la sellette, un nouveau Français au Barça ?
[08:45]Stade Rennais : double bonne nouvelle pour Beye avant Le Havre
[08:14]ASSE Mercato : coups de théâtre pour Nzingoula et Varane !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : nouveau coup de théâtre pour la prolongation de Dembélé ! 

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 11:01
💬 Commenter
Ousmane Dembélé (PSG)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Malgré le démenti de son entourage, Ousmane Dembélé aurait bien l’intention de refuser la première offre de prolongation du PSG. 

Ousmane Dembélé est loin d’une prolongation au Paris Saint-Germain. La semaine dernière, plusieurs sources, dont le compte X @Djaameel_, ont assuré que le Ballon d’Or 2025 aurait l’intention de refuser l’offre de prolongation formulée par les dirigeants parisiens. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien Barcelonais voudrait un salaire annuel de 60 millions d’euros, alors que le club de la capitale lui proposerait deux fois moins. Une information démentie par l’entourage du joueur.

Le démenti, une réponse aux critiques des supporters contre Dembélé ? 

Malgré ce démenti, le compte X @Djaameel_ maintient : Ousmane Dembélé compterait refuser la première offre de prolongation du PSG. « Je m’attendais au démenti, c’est logique. Il faut aussi se placer du point de vue de l’entourage du joueur. Quand on voit la réaction d’une partie des supporters après la sortie de l’info, on comprend qu’il est préférable pour eux de désamorcer la situation en démentant. C’est tout simplement le jeu des négociations », a déclaré le suiveur du PSG concernant le démenti de l’entourage d’Ousmane Dembélé. 

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

« Je maintiens néanmoins ce que j’ai avancé. Il y a d’ailleurs plusieurs subtilités importantes dans ce démenti. Il s’agit d’une offre orale, et non écrite comme mentionné dans mon tweet. L’offre n’a pas encore été refusée, c’est vrai. Mais elle le sera, d’où l’emploi du futur sur mon tweet. Mais jusqu’ici rien d’anormal : il est même rare qu’une première proposition soit acceptée d’emblée dans ce type de dossier », a-t-il précisé. 

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot