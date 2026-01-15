À LA UNE DU 15 JAN 2026
Revue de presse : un départ se précise au Stade Rennais, Castro (ex-FC Nantes) récupère un Lillois

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 11:47
💬 Commenter
Ancien entraîneur du FC Nantes, Luis Castro dirige désormais Levante.
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : nouveau rebond pour Gronbaek ?

En difficulté lors de son prêt au Genoa, Albert Gronbaek pourrait voir ce dernier être cassé par le club italien. Toujours propriétaire du joueur, le Stade Rennais pourrait alors chercher une nouvelle porte de sortie pour le milieu offensif danois. Selon le média danois Bold, le FC Copenhague et le FC Midtjylland seraient sur les rangs pour le rapatrier.

LOSC : Raghouber prêté à Levante

Le LOSC a annoncé hier le prêt jusqu’à la fin de la saison de son jeune milieu défensif Ugo Raghouber (22 ans) à Levante. Depuis le début de la saison, Raghouber n’a joué que deux bouts de match avec les Dogues. Le club valencian est désormais dirigé par Luis Castro, qui a été l’entraîneur du FC Nantes lors de la première partie de saison.

OGC Nice : pluie de bonnes nouvelles pour Puel

Le nouvel entraîneur de l’OGC Nice, Claude Puel, peut compter sur plusieurs retours à l’entraînement avant le déplacement du Gym ce samedi (19h) sur la pelouse de Toulouse. D’après le compte X @SolamenNissa, suiveur de l’OGC Nice, Isak Jansson, Gabin Bernardeau et Ali Abdi ont repris l’entraînement collectif. Dante et Hicham Boudaoui, revenu de la CAN 2025 après l’élimination de l’Algérie, sont toujours espérés, tandis que Sofiane Diop n’a pas pris part à la séance de mercredi.

AS Monaco : Diatta courtisé par les géants turcs

Foot Mercato révèle que les très bonnes performances de Krepin Diatta à la CAN ainsi que sa fin de contrat en juin prochain ont éveillé l’intérêt des géants turcs à son égard. Le Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas et Trabzonspor suivent l’ailier droit sénégalais de 26 ans, de même que des clubs anglais dont l’identité n’a pas filtré. Selon Transfermarkt, sa cote serait de 6 M€.

RC Strasbourg : contrat résilié pour Sobol

Le Racing a annoncé hier la résiliation du contrat d’Eduard Sobol. Le latéral gauche ukrainien de 30 ans n’a quasiment pas joué depuis le début de la saison. Il lui restait six mois de contrat.

