RC Lens Mercato : une solution se présente déjà à Sage pour remplacer Gurtner

Le forfait long terme de Régis Gurtner redistribue les cartes au RC Lens. Et une solution de facilité pourrait s’imposer pour le club afin d’assurer la doublure de Risser : Mattia Fortin, jeune portier prêté à Padoue.

Le coup dur Gurtner chamboule les plans lensois

L’absence de Régis Gurtner, blessé gravement et probablement indisponible jusqu’à la fin de la saison, vient fragiliser l’équilibre du vestiaire artésien. À 39 ans, le doyen n’était pas seulement le remplaçant désigné ; il incarnait aussi un pilier pour encadrer la jeunesse et épauler Robin Risser. En conférence de presse, Pierre Sage a confié que le club allait « se pencher sérieusement sur le sujet » d’un recrutement à ce poste de gardien numéro 2. Mais qui pour endosser ce rôle stratégique en pleine période décisive ?

Une jeunesse prometteuse mais sous pression

Le RC Lens cultive de vrais talents derrière Risser : Adam Delplace, Daïvy Lefranc-Yeboah, ou encore Ilan Jourdren, arrivé il y a quelques mois. Ces jeunes gardiens nourrissent de belles ambitions, mais l’absence de Gurtner accélère tout : faut-il brusquer leur apprentissage et les exposer si vite à la pression d’un banc professionnel ?

Mattia Fortin, la carte maitresse cachée ?

Et si la solution venait d’Italie ? Mattia Fortin, acheté l’été dernier du RC Lens puis prêté cette saison à Padoue, peut s’imposer comme une option, même s’il est lui aussi assez jeune (22 ans). Rapatrier le portier pourrait répondre à l’urgence tout en préparant l’avenir. De plus, selon le média italien Triveneto Goal, il serait envisageable d’anticiper son retour à Lens de six mois : une stratégie pour l’acclimater au vestiaire lensois, lui faire découvrir la Ligue 1 et progresser dans l’apprentissage de la langue. Reste à négocier avec Padoue, où Fortin est censé rester jusqu’en juin. Utilisé à 12 reprises en Serie B cette saison, Fortin a ensuite été relégué sur le banc, ce qui pourrait faciliter un retour anticipé à Lens.

Le débat : parier sur la jeunesse ou protéger la dynamique ?

Mais un poste aussi stratégique que celui de gardien nécessite expérience et fiabilité, surtout dans la période intense que s’annonce pour Lens. On ne peut pas dire que Fortin offre le meilleur des deux mondes, mais il pourrait représenter une solution de « facilité », même si on imagine un gardien de l’expérience de Gurtner pour encadrer Risser.

Une décision rapide et un mercato sous pression

Robin Risser conserve évidemment sa place de numéro un, mais le staff lensois doit trancher très vite. Poursuivre l’apprentissage des jeunes locaux, faire confiance à l’intégration express de Fortin, ou tenter un pari à l’extérieur ? La réponse devrait tomber rapidement, et révélera la philosophie sportive du club, à la croisée entre projet de formation et ambition immédiate. Le mercato est (re)lancé : les prochains jours s’annoncent décisives pour l’avenir du RC Lens.