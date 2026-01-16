À LA UNE DU 16 JAN 2026
PSG Mercato : le Real Madrid débarque sur un chouchou de Luis Campos

Par Laurent Hess - 16 Jan 2026, 10:00
Dans le viseur du PSG, Enzo Fernandez (Chelsea) est aussi suivi par le Real Madrid.

Le limogeage de Xabi Alonso a mis en lumière la profondeur de la crise interne au Real Madrid. L’ex-technicien espagnol n’a jamais réussi à imposer sa patte, ni à fédérer le vestiaire et sa relation distante avec des cadres comme Vinicius Jr ou Fede Valverde a fini par sceller son sort après la défaite en Supercoupe face au Barça.

La nomination express d’Alvaro Arbeloa n’a pas apaisé les débats. Dès ses premiers pas, l’ancien latéral fait face à une contestation croissante. L’humiliation en Coupe du Roi contre Albacete a mis le feu aux poudres. Fans et médias réclament des actes, alors que la direction madrilène commence déjà à sonder d’autres pistes pour l’après-Arbeloa.

Perez prépare la révolution : Haaland en ligne de mire

Face à l’urgence, Florentino Pérez sait qu’il doit frapper fort. L’objectif est clair : relancer le Real autour de grandes stars mondiales. Dans cette optique, l’attaque reste le chantier numéro un. Le nom qui obsède la direction ? Erling Haaland.

Selon Sky, l’avant-centre norvégien fait figure de priorité absolue pour 2026. Madrid multiplie les signaux auprès de son entourage et surveille de près la situation contractuelle à Manchester City. Il faudra cependant composer avec des obstacles : coût de transfert, salaire XXL, et l’incertitude autour de Pep Guardiola. Cette opération de prestige ne pourra se concrétiser sans un alignement économique et des choix forts au sein de l’effectif.

Enzo Fernandez, le profil qui séduit Madrid

La reconstruction passera aussi par le milieu de terrain. Si la piste Rodri s’est refroidie, c’est désormais Enzo Fernandez, selon TyC Sports, qui attise toutes les convoitises du board madrilène. Champion du monde argentin sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2032, il répond à toutes les exigences techniques et caractérielles pour mener le nouveau cycle.

En dépit d’une rude concurrence européenne, Madrid compte jouer sa carte. Les spéculations se multiplient autour du joueur, à l’image des rumeurs autour d’Enzo Fernandez et le PSG ces derniers jours, mais le Real s’active en coulisses. Pour aller plus loin sur l’actualité du joueur et son état de forme actuel, consultez ce dossier complet.

