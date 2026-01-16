Stade Rennais Mercato : grosses menaces pour Habib Beye, on s’arrache ses pépites !

Le Stade Rennais est attaqué sur plusieurs jeunes joueurs au Mercato. Mais il résiste, en tout cas pour l’instant…

Sorti d’une période délicate, le Stade Rennais d’Habib Beye reprend des couleurs. À la sixième place de Ligue 1, Rennes avance à nouveau avec ambition, portée par une dynamique retrouvée et une présence rassurante en Coupe de France. Le moral du groupe s’affermit plus que jamais — essentiel alors que la menace extérieure se précise.

L’objectif, affiché par le président Arnaud Pouille dans un entretien à Ouest-France, reste inchangé : réussir à retrouver une place sur la scène européenne dès 2026. Le tout en valorisant les pépites maison issues de l’Académie, une identité bretonne qui fait la fierté du club et offre de véritables perspectives sportives comme structurelles.

La jeunesse bretonne dans le viseur des grands d’Europe

Cette philosophie attire inévitablement les regards. Cet hiver, pas moins de quatre jeunes talents rennais sont particulièrement sollicités :

Jérémy Jacquet (20 ans) : cible de Chelsea et du Bayern Munich .

(20 ans) : cible de et du . Abdelhamid Aït Boudlal (19 ans) : lui aussi très observé à l’étranger.

(19 ans) : lui aussi très observé à l’étranger. Kader Meïté (18 ans) : sollicité notamment par Al-Hilal et un club anglais.

(18 ans) : sollicité notamment par Al-Hilal et un club anglais. Estéban Lepaul : a déjà des touches en Bundesliga et en Serie A.

La philosophie et les ambitions du club

Face à cette effervescence, la position du Stade Rennais demeure ferme. La priorité, martelée par Arnaud Pouille, est la stabilité du groupe et la valorisation des jeunes issus de la formation. Le club insiste : aucun départ ne sera validé à la légère, l’objectif étant d’établir un modèle solide dans la durée et d’ancrer Rennes dans le haut du football hexagonal avec une assise européenne.

Maintenir ce cap implique de redonner du temps de jeu à l’Académie, comme cela fut le cas lors des récentes rencontres de Ligue 1 avec une large majorité de joueurs formés localement présents sur la feuille de match. Ce choix, rendu plus crucial encore par la perspective d’une réduction de la masse salariale à anticiper pour la saison 2026-27, place la jeunesse au cœur du projet sportif.

Des départs possibles… sous conditions strictes

Dans ce contexte, la tentation de vendre est grande mais la direction ne compte pas brader ses talents. « C’est la logique du collectif et de la stabilité qui doit primer », avance-t-on en interne, même si, dans le football, une offre exceptionnelle peut toujours rebattre les cartes.

Ainsi, un transfert pourrait être envisagé uniquement en cas de proposition jugée impossible à refuser sur le plan financier ou stratégique. Mais pour le moment, la feuille de route est claire : protéger ses jeunes, maintenir l’ADN du club, et poursuivre sa montée en puissance, quitte à résister à la frénésie du mercato.

Quels renforts possibles cet hiver ?

Paradoxalement, Rennes reste aussi attentif aux opportunités du marché pour se renforcer. Plusieurs pistes sont explorées afin d’anticiper d’éventuelles absences ou de préparer l’avenir :

Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) : milieu offensif suivi de près, capable d’apporter technicité et vision de jeu.

(Fenerbahçe) : milieu offensif suivi de près, capable d’apporter technicité et vision de jeu. Noham Kamara (PSG, 18 ans) : défenseur central prometteur, également convoité par l’OL.

Sur tous les fronts, Rennes doit faire face à la concurrence directe d’autres grands clubs pour boucler ces dossiers. Si aucune arrivée n’est encore finalisée, ces ambitions illustrent la volonté de bâtir un collectif jeune, soudé, capable d’affronter la Ligue 1 comme l’Europe à moyen terme.

Dans l’immédiat, la ligne directrice du Stade Rennais reste la stabilité et l’ancrage local. Entre gestion de la pression, stratégie réfléchie et affirmation de sa filière de formation, le club breton confirme qu’il entend bien rester maître de son destin. Ce mercato d’hiver pourrait bien façonner la prochaine étape du projet rouge et noir.