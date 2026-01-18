Mercato : le Stade Rennais ferait-il une grosse erreur en laissant filer Jacquet et Meïté cet hiver ?

En l’espace d’un mercato d’hiver, le Stade Rennais pourrait perdre ses deux pépites, Jérémy Jacquet et Kader Meïté. Le SRFC ferait-il une grosse erreur en les laissant partir ? C’est notre débat.

« Oui »

« Pour moi oui, le Stade Rennais ferait une grosse erreur en laissant partir Jérémy Jacquet et Kader Meïté cet hiver. Jacquet a montré qu’il était un très solide défenseur central, et s’est imposé comme un joueur clé en Ligue 1, ce qui était loin d’être imaginé lorsqu’il est revenu de prêt l’année dernière. Cela explique aussi logiquement l’intérêt de clubs comme Chelsea, prêt casser la tirelire (plus de 50 M€ selon certains médias) pour l’enrôler cet hiver. Sa capacité à stabiliser l’arrière‑garde, sa progression constante et son profil déjà mature à seulement 20 ans en font un élément difficile à remplacer, surtout dans un club comme Rennes qui mise sur un projet sportif ambitieux et la qualification européenne.

De la même manière, même si Kader Meïté n’est pas encore un titulaire indiscutable, il incarne une pépite offensive prometteuse à seulement 18 ans, suivie par plusieurs clubs étrangers et pouvant devenir un grand attaquant si on lui laisse le temps de progresser. Le vendre maintenant, même si la puissance financière des Saoudiens est illimitée, pourrait nuire au projet du club, et Rennes perdrait alors deux jeunes talents formés en interne, ce qui va à l’encontre de sa réputation de développer ses propres joueurs. Selon moi, le club devrait faire un choix entre Jacquet et Meïté cet hiver, mais pas renoncer aux deux. En tout cas, à l’heure actuelle, je vois plus Jacquet s’en aller. Et même si je comprends que certaines offres sont impossibles à refuser, surtout avec l’envie de réaliser le record de vente du club, la logique sportive est à prendre en compte. Et on ne peut pas dire que les Pinault soient sur la paille… ».

William TERTRIN

« Ce serait envoyer un très mauvais message »

« On se souvient qu’avant la trêve hivernale, Habib Beye avait annoncé que le club désireux de recruter Jérémy Jacquet devrait mettre beaucoup d’argent sur la table. Et qu’en attendant, le Stade Rennais était là pour l’accompagner vers les sommets. Avec l’Arabie Saoudite, l’argent attendu sera là mais les sommets sportifs se feraient attendre. Jacquet et Rennes ne seraient pas les premiers à succomber à un énorme chèque. Mais ce serait vraiment du gâchis, pour l’un comme pour l’autre. Le SRFC se priverait de son incontestable patron défensif et Jacquet d’une opportunité de viser un top club européen. Car au vu de ses prestations depuis le début de la saison, il mérite clairement de signer dans un grand club anglais, allemand, espagnol ou italien.

La même réflexion s’impose pour Kader Meïté, même si lui n’est pas encore un titulaire indiscutable. L’attaquant a réalisé quelques entrées fracassantes et inscrit des buts importants. Habib Beye ne lui fait pas encore totalement confiance à la pointe de l’attaque mais ça ne devrait plus tarder. Le vendre maintenant serait une folie. Arnaud Pouille a dit que le club n’avait pas besoin d’argent : c’est le moment de le prouver. Surtout que dans un ou deux ans, Jacquet comme Meïté vaudront beaucoup plus cher ! »

Raphaël NOUET