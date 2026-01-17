À LA UNE DU 17 JAN 2026
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
[20:10]SCO d’Angers – OM : le onze de De Zerbi dévoilé
[20:09]RC Lens – « Quand le PSG voudra que les choses changent… » : la conf de Sage après Auxerre
[20:07]FC Nantes : le groupe pour affronter le PFC avec une absence majeure et une première
[19:57]ASSE – Clermont : la compo verte pour le mini-derby
[19:34]CAN 2025 : le Nigeria de Simon et Awaziem 3e aux dépens de l’Egypte de Mohamed
[19:18]FC Nantes, Stade Rennais Mercato : un nouveau courtisan de poids pour Carrasco
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
CAN 2025 : le Nigeria de Simon et Awaziem 3e aux dépens de l’Egypte de Mohamed

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 19:34
Action d'Egypte-Nigéria, pour la 3e place de la CAN 2025.
Le Nigeria de Moses Simon et Chidozie Awaziem a battu l’Egypte (0-0, 4 t.a.b. à 2) de Mostafa Mohamed lors de la petite finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

On s’est ennuyé ferme lors de ce match pour la Troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et on espère qu’il n’augure rien pour la finale de demain. Pendant 90 minutes, l’Egypte et le Nigeria n’ont rien proposé, ou presque, sans doute déçus d’avoir été sortis en demies mercredi. Il a fallu la séance des tirs au but pour désigner un vainqueur. Eliminé de la sorte par le Maroc, le Nigeria s’est bien repris et a dominé les Pharaons (0-0, 4 t.a.b. à 2).

Awaziem a joué la dernière minute !

Plusieurs joueurs de Ligue 1 étaient titulaires lors de ce match. Côté Egypte, Mostafa Mohamed était pour une fois titulaire. Mais l’attaquant du FC Nantes n’est pas parvenu à se montrer dangereux et il a été sorti à la 73e minute. Dans les rangs du Nigeria, on retrouvait Moses Simon, qui était même capitaine. L’ailier du Paris FC a transformé un pénalty, le deuxième des siens. Chidozie Awaziem a, lui, une nouvelle fois démarré sur le banc. Mais le défenseur du FC Nantes est entré à la dernière minute.

Tous ces joueurs seront de retour en France dans les prochains jours. Ils devraient donc être sur le pont le week-end prochain pour la 19e journée de Ligue 1. Le FC Nantes de Mohamed et Awaziem accueillera l’OGC Nice dimanche alors que le Paris FC de Simon se produira à Jean-Bouin contre Angers.

