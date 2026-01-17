À LA UNE DU 17 JAN 2026
FC Nantes : le groupe pour affronter le PFC avec une absence majeure et une première

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 20:07
L'entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, lors du match à Marseille.
Demain, le FC Nantes disputera un match très important pour le maintien contre le Paris FC. Ce sera sans Fabien Centonze, pas remis de la blessure contractée à Marseille (2-0) il y a deux semaines.

Le FC Nantes vient de dévoiler le groupe retenu par Ahmed Kantari pour le match face au Paris FC demain. Une rencontre très importante car les Parisiens pointent à deux longueurs. Un succès et les Canaris leur passeront devant. Le FCN reste sur trois matches sans défaite et surtout une performance majuscule sur la pelouse de l’OM (2-0) il y a deux semaines. Hélas, lors de ce match, Fabien Centonze était sorti blessé. Et alors que le latéral droit avait annoncé que c’était bénin, il ne figure pas dans le groupe nantais ! Dommage car il restait sur des prestations très intéressantes contre Angers, Concarneau et Marseille. Louis Leroux est également absent pour une raison qui n’a pas filtré alors que la recrue Ibrahima Sissoko, officialisée en début de semaine, est présente.

Gardiens : Carlgren, Lopes, Mirbach.
Défenseurs : Amian, Cozza, Doucouré, Machado, Radakovic, Tati.
Milieux : Cabella, Coquelin, Deuff, Lepenant, Mwanga, Sissoko, Tabibou.
Attaquants : Abline, Camara, El Arabi, Ganago, Guirassy, Koné.

