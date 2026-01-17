À LA UNE DU 17 JAN 2026
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
[22:18]RC Lens : Saïd envoie un message fort à Sage
[22:06]ASSE – Clermont : Larsonneur, un coup de gueule et une critique à Horneland
[21:48]PSG : un ancien du club déclare sa flamme à l’OM !
[21:23]ASSE – Clermont : la banderole cinglante des Green Angels
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
[20:10]SCO d’Angers – OM : le onze de De Zerbi dévoilé
RC Lens : Saïd envoie un message fort à Sage

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 22:18
Wesley Saïd tout à sa joie après le but inscrit face à Auxerre.
Unique buteur du match contre Auxerre (1-0), l’attaquant du RC Lens Wesley Saïd s’est félicité d’avoir joué à son meilleur poste, sur le côté gauche. Une pierre dans le jardin de Pierre Sage…

Devancé au classement par le PSG après sa victoire sur Lille (3-0), le RC Lens devait répondre par une victoire sur Auxerre cet après-midi. Ca a été laborieux car les Bourguignons ont joué crânement leur chance mais les Sang et Or ont fait le travail, s’imposant 1-0. C’est Wesley Saïd qui a inscrit l’unique but de la partie à la 65e, d’un enchaînement contrôle de la poitrine-volée écrasée du gauche. En zone mixte après la partie, l’attaquant s’est félicité de l’incroyable série de son équipe. Et rappelé que quand il joue derrière une pointe, soit à son meilleur poste, c’est là qu’il est le plus dangereux…

« C’était compliqué, mais on sait que, désormais, on est de plus en plus regardés. C’est à nous aussi de trouver les solutions. Ça ne va pas être des matchs simples chaque week-end. Mais en tout cas, on a réussi. Ce sont des points importants. Même dans la difficulté, si on arrive à gagner des matchs, c’est très important. On est très contents. On a souffert à certains moments. On a aussi manqué de justesse par séquences. Mais on a su redresser le tir en deuxième mi-temps et mettre le but qu’il fallait. »

« C’est l’une des premières fois que je joue à mon vrai poste »

« On a eu pas mal d’occasions. Je pense que sur les vingt dernières minutes, on a eu de grosses opportunités. Ça nous aurait fait du bien de marquer le deuxième but plus tôt, pour avoir un match peut-être plus simple jusqu’à la fin. Après, il faut continuer à travailler là-dessus et à se créer des occasions. Mais je ne me fais pas de souci. Gagner alors qu’on ne fait pas notre meilleur match, c’est de bon augure pour la suite. Il faut prendre le positif d’aujourd’hui et améliorer certaines choses. »

« C’est historique. On est très contents de marquer l’histoire du club. On aspire à faire encore mieux et à continuer dans cet état d’esprit. Je pense que c’est l’une des premières fois que je joue à mon vrai poste. J’arrive à me placer entre les lignes, à conserver les ballons et à être connecté avec mes coéquipiers. J’ai la chance d’évoluer avec de très bons joueurs, très intelligents. Quand la mayonnaise prend, forcément, j’arrive à tirer mon épingle du jeu. »

