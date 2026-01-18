FC Nantes – Paris FC : Kantari a fait ses choix, il va innover !

Le coach du FC Nantes devrait aligner une équipe inédite ce dimanche face au Paris FC.

Le FC Nantes accueille le Paris FC, ce dimanche 18 janvier (17 h 15), au stade de la Beaujoire. Un choc entre équipes de bas de tableau très important dans la course au maintien. Côté parisien, Moses Simon ne sera pas de retour à la Beaujoire puisqu’il n’est pas encore rentré de la CAN. Et du côté des Canaris, Ahmed Kantari cherchera à rebondir après l’élimination en Coupe de France contre Nice le week-end dernier.

Sissoko devrait débuter

Selon Ouest-France, le successeur de Luis Castro sur le banc du FC Nantes a tranché pour sa compo. Privé de Fabien Centonze, il devrait reconduire le même 4-2-3-1 et faire confiance à ses recrues : Rémi Cabella, mais aussi Deiver Machado qui pourrait retrouver le couloir gauche en lieu et place de Nicolas Cozza. Ainsi que la recrue Ibrahima Sissoko qui pourrait être alignée d’entrée,au détriment de Deuff ou Lepenant. Francis Coquerlin devrait épauler l’ancien strasbourgeois devant la défense, avec le trio Guirassy-Cabella-Abline pour servir El Arabi, en pointe.

La compo probable du FC NANTES (4-2-3-1) selon Ouest-France

Lopes (cap) – Amian, Mwanga, Tati, Machado – Sissoko, Coquelin – Guirassy, Cabella, Abline – El Arabi.