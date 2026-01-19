Pendznt que le dossier Himad Adelli avancerait dans le bon sens au mercato, l’OM a officialisé une nouvelle collaboration majeure avec Kinnarps, spécialiste reconnu dans la conception et la fourniture de solutions d’aménagement intérieur et de mobilier de bureaux, d’espaces éducatifs et de soins.

Cette annonce peut sembler hors football mais elle marque une étape importante dans la modernisation de l’OM. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du déménagement des nouveaux bureaux administratifs de l’OM, prévu en 2026. Kinnarps accompagnera le club en apportant son expertise dans la création d’environnements de travail modernes, fonctionnels et responsables. Dans un club en pleine croissance, l’enjeu est clair : offrir des espaces adaptés aux exigences d’une structure professionnelle de haut niveau, tout en affirmant une démarche responsable et innovante.

Une présence au cœur de l’Orange Vélodrome

Le partenariat ne se limite pas aux bureaux administratifs. L’OM annonce également que Kinnarps interviendra au cœur de l’Orange Vélodrome, avec l’équipement d’une loge dédiée, aménagée avec du mobilier de la marque. Une manière pour le club de renforcer son image et de proposer des espaces d’accueil plus chaleureux, pensés pour le confort des partenaires et des invités. Le club souligne que ce nouveau chapitre est construit avec un partenaire partageant ses valeurs, notamment l’innovation et la responsabilité. Grégory La Mela, Directeur Commercial de l’OM, a commenté l’annonce : « Ce partenariat avec Kinnarps marque une étape importante dans l’évolution de nos espaces de travail et d’hospitalités. Leur expertise nous permettra d’accompagner la croissance du club avec des environnements modernes, responsables et à la hauteur de nos ambitions. »

Accord total pour Abdelli ?

Même si ce type d’annonce peut sembler éloigné du terrain, elle en dit long sur la stratégie de l’OM : construire une structure solide, moderne, et capable d’accompagner un projet sportif ambitieux. Dans un contexte où l’image et l’expérience partenaire deviennent des enjeux majeurs, ce partenariat montre que Marseille ne laisse rien au hasard. Et surtout, il confirme que l’OM pense déjà à son avenir, bien au-delà des résultats immédiats. Au niveau du mercato, Média Foot annonce un accord total avec le SCO d’Angers pour Himad Abdelli ! « La vente de Robinio Vaz à l’AS Rome, pour 25 millions d’euros, a été un grand pas en avant. Le départ de Pol Lirola pour le Hellas Verone également. Et il se pourrait qu’Ulisses Garcia et Neal Maupay fassent aussi leurs valises », assure le média. On attend confirmation…