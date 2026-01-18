OM Mercato : le successeur de Balerdi a été identifié, un coup XXL se prépare pour Carrascal

L’Olympique de Marseille, déjà très actif dans les discussions en coulisses, multiplie les pistes dans ce mercato hivernal. Deux noms reviennent avec insistance ces dernières heures dans les rumeurs : Lautaro Rivero, jeune défenseur argentin de River Plate, et Jorge Carrascal, milieu offensif colombien évoluant à Flamengo.

🇦🇷 Lautaro Rivero : une piste qui se dessine sans concrétisation

À seulement 22 ans, Lautaro Rivero s’est imposé comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Amérique du Sud. Formé à River Plate, il est désormais sous contrat avec le club argentin jusqu’en décembre 2028, ce qui assure une stabilité sportive et financière pour son club formateur.

Rivero fait parler de lui depuis qu’il a su se distinguer lors de ses dernières performances, attirant même l’attention de clubs européens ces derniers mois. Selon certaines évaluations de marché, sa valeur avoisinerait 7 millions d’euros, avec une fourchette estimée plus haute possible si plusieurs clubs entrent dans la danse.

C’est dans ce contexte qu’une surveillance de la part de l’OM serait en cours, selon le site El Crack Deportivo relayé par le compte X ActuOlympien. Cependant, aucune offre officielle n’aurait été formulée à ce jour par Marseille, et les discussions restent à un stade purement exploratoire.

Le profil du défenseur, à la fois solide physiquement et intéressant dans la construction, correspond à ce que l’OM pourrait rechercher pour densifier son secteur défensif à l’avenir, peut-être en cas de départ de Leonardo Balerdi l’été prochain. Malgré tout, la concurrence européenne pourrait également s’intensifier pour s’attacher ses services au vu de l’intérêt suscité ailleurs.

🇨🇴 Jorge Carrascal : une piste offensive confirmée mais coûteuse

De l’autre côté de l’Atlantique, Jorge Carrascal figure parmi les pistes offensives évoquées du côté de Marseille depuis plusieurs semaines. Actuellement milieu offensif de Flamengo, le Colombien de 27 ans s’est imposé comme un élément important de l’effectif brésilien depuis sa signature en août 2025.

Aux dernières nouvelles, l’OM aurait déjà soumis une offre d’environ 15 millions d’euros pour tenter de convaincre Flamengo de lâcher son joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2029.

Pour autant, Flamengo reste ferme et ne souhaite pas négocier la vente de joueurs considérés comme titulaires dans l’effectif. De son côté, l’OM aurait pour objectif de boucler le deal avec une grosse offre de 18 millions d’euros, selon le journaliste Julio Miguel Neto.

Le profil de Carrascal est clairement offensif : capable de jouer derrière l’avant-centre ou d’évoluer dans les lignes avant, il apporterait créativité, technique et percussion à un secteur souvent pointé du doigt à l’OM. Il est très apprécié par Roberto De Zerbi, même si le groupe marseillais devrait être renforcé par la venue d’Himad Abdelli, joueur d’Angers.