ASSE : Reims se renforce avant d’affronter les Verts

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 19:35
💬 Commenter
Samuel Kotto lors d'un match de la CAN avec le Cameroun.
Comme attendu, le défenseur central camerounais Samuel Kotto (22 ans) s’est engagé ce lundi avec le Stade de Reims, qui affrontera l’ASSE samedi pour un sommet de la Ligue 2.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Samuel Kotto est désormais rémois. Le défenseur central camerounais, en manque de temps de jeu, voulait quitter La Gantoise. Il a été annoncé au FC Nantes mais la direction des Canaris a démenti l’information. C’est finalement avec le Stade de Reims qu’il s’est engagé. Le club champenois va payer 4 M€ pour ses services. Kotto devrait être présent dans le groupe qui accueillera l’AS Saint-Etienne ce samedi pour un choc pour la montée.

La défense rémoise malgré tout amoindrie ?

La bonne nouvelle pour l’ASSE, c’est que cette arrivée de Kotto devrait entraîner le départ d’Abdoul Koné. Le jeune défenseur central de 20 ans a tapé dans l’œil de Monaco, du Bayer Leverkusen et de l’Inter Milan. A priori, il devrait s’engager avec le club allemand, ce qui devrait rapporter une coquette somme à Reims. Mais affaiblir temporairement sa défense puisque Nicolas Pallois, l’autre membre de l’axe, va devoir apprendre à connaître Kotto. Pour peu que le départ de Koné soit validé avant le choc de samedi, l’ASSE pourrait en profiter.

Battu à Troyes (1-2) le week-end dernier, le Stade de Reims a un besoin vital de points. Tout comme Saint-Etienne, qui a certes battu Clermont (1-0) dans le même temps mais qui ne s’est pas vraiment rassuré dans le jeu.

