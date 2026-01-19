Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou a livré son analyse de la courte mais précieuse victoire de l’ASSE face à Clermont (1-0).

Face à Clermont, l’ASSE a décroché une victoire précieuse (1-0), mais le contenu a laissé beaucoup de monde sur sa faim. Dans Le Progrès, Patrick Guillou ne s’est pas privé de pointer du doigt la « mauvaise gueule » du jeu stéphanois, tout en reconnaissant la valeur d’un résultat obtenu dans la difficulté.

Un match « bien moche, bien râpeux »

L’ancien défenseur de l’ASSE ne tourne pas autour du pot. Pour lui, cette victoire ressemble à un passage obligé, mais loin des promesses du jeu « total » qu’on attendait du coach. Il résume dans Le Progrès : « Une superbe victoire 1-0. Bien moche, bien râpeuse (…) La 1ère période avait un arrière-goût de purge. » Le constat est clair : l’ASSE a souffert, et Clermont a dominé la première période. Guillou décrit même une équipe « subie » et bousculée, où le gardien Larsonneur a dû sortir le grand jeu pour maintenir son équipe à flot. « Pendant les 45 premières minutes (…) la clique à Tardieu a subi. Elle s’est fait bousculer. Larsonneur, bon gardien de L2, a fait le job pour maintenir ses partenaires à flot », analyse-t-il sans fard.

Un Horneland pragmatique… mais critiqué

Ce qui frappe surtout dans l’analyse de Guillou, c’est la critique de la transformation du style de jeu. Guillou rappelle que la data avait identifié « Sir Eirik » comme un coach tourné vers le jeu offensif, le pressing, le contre-pressing, un amoureux d’un « football total. » Mais face à Clermont, le coach norvégien a choisi la solution la plus terre à terre : resserrer les boulons, serrer le jeu, et se contenter de l’essentiel. Guillou le résume avec une image forte : « Il fait désormais comme les copains : un bon coup de clé anglaise pour resserrer les boulons. Pas joli-joli, mais efficace. »

Un avertissement pour la suite

Le message est clair : l’idéal du football moderne, basé sur l’impact et la générosité, est resté « dans le placard du vestiaire. » Le pragmatisme a repris le dessus. Guillou note également un tournant à la pause. En seconde période, Horneland a appuyé sur le bouton « intensity. Go, go, go. » Le message envoyé par Guillou est limpide : oui, l’ASSE a pris les trois points mais le contenu reste préoccupant. Cette victoire contre Clermont a valeur de rappel : la saison est encore longue, et les Verts devront trouver une stabilité de jeu plus convaincante s’ils veulent vraiment viser la montée en Ligue 1 en fin de saison. Dans ce contexte, le prochain choc à Reims aura valeur de test.