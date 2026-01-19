C’est Abdelatif Kherradji qui dirigera le match entre le Stade de Reims et l’ASSE samedi. Et c’est une très bonne nouvelle pour les Verts.

L’importance du match à Delaune face au Stade de Reims samedi n’a échappé à personne du côté de Saint-Etienne. Troisième avec 34 points, l’ASSE doit ramener un résultat de Champagne sous peine de se faire doubler par son adversaire, qui pointe deux unités derrière. Sous peine également de voir le duo Troyes-Red Star se détacher en tête du classement, déjà que les Aubois ont une confortable avance (six points sur les Audoniens, sept sur les Verts). Sans parler du fait qu’un mauvais résultat rapprocherait Eirik Horneland de la sortie et pourrait plonger le club dans la crise.

4 victoires d’affilée en L2 avec M. Kherradji

Mais la commission arbitrale a envoyé un premier signal très positif à l’ASSE en nommant Abdelatif Kherradji pour diriger la rencontre. L’arbitre présent un bilan positif avec les Verts (4 victoires, 2 nuls et 3 défaites). Surtout, avec lui, les Verts ont remporté leurs quatre derniers matches de Ligue 2 (contre Valenciennes, à Caen, contre Bastia et Concarneau), comme le souligne Poteaux Carrés. A l’inverse, le Stade de Reims a perdu les deux rencontres dirigées par Kherradji.

Un bon présage, donc, qu’il faudra retranscrire sur le terrain. Car, depuis le début de la saison, l’ASSE n’a pas spécialement brillé lors de ses gros matches (nul à l’aller contre Reims, défaites sur la pelouse du Red Star et de Dunkerque pour une seule victoire – d’importance – à Troyes).