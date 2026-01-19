À LA UNE DU 20 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : le cadeau de Lamine Yamal à sa mère qui fait fondre toutes ses groupies 
[23:30]Real Madrid Mercato : la petite phrase de Vinicius qui scelle son avenir définitivement !  
[23:00]PSG, FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Beraldo ! 
[22:40]CAN 2025 : Hakimi moqué par un ancien coéquipier du PSG après la finale
[22:07]FC Barcelone Mercato : 3 bonnes nouvelles dans le dossier Julian Alvarez
[21:17]ASSE : un porte-bonheur pour le choc à Reims !
[20:57]Real Madrid, PSG Mercato : duel à 120 M€ pour un champion du monde
[20:27]RC Lens : le climatiseur de l’OM snobe le Vélodrome
[19:35]ASSE : Reims se renforce avant d’affronter les Verts
[19:20]OM : l’arbitre du choc contre Liverpool réveille un douloureux souvenir
CAN 2025 : Hakimi moqué par un ancien coéquipier du PSG après la finale

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 22:40
Achraf Hakimi lors de la finale de la CAN 2025.
Une vidéo montrant Idrissa Gueye en train de se moquer d’Achraf Hakimi et sa célébration pingouin après la finale de la CAN fait fureur sur les réseaux sociaux.

Vingt-quatre heures après, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 laisse toujours un goût d’incroyable en bouche. Le scénario de dingue, les incidents sur le terrain comme en tribunes qui ont occasionné des accusations, des excuses et des demandes en tous genres vont faire parler encore longtemps. Sans compter les très nombreuses vidéos qui fuitent heure après heure. L’une d’elle a mis le feu à Internet. On y voit Idrissa Gueye imiter la célébration pingouin d’Achraf Hakimi à quelques mètres du Marocain, après le coup de sifflet final de la rencontre.

Le karma a rattrapé Hakimi

Pour rappel, Hakimi avait fait cette danse après son tir au but victorieux contre l’Espagne à la Coupe du monde 2022. Le latéral droit du PSG avait rendu un hommage à son ami Kylian Mbappé, qui l’avait fait plus tôt dans la saison. Le Marocain avait totalement assumé le côté moqueur de la chose. Un peu plus de trois ans plus tard, c’est à son tour d’en être victime. Sur les réseaux sociaux, son ancien coéquipier parisien a utilisé le mot « karma » pour illustrer la vidéo où on le voit faire la danse du pingouin. Celle-ci a quand même été faite à plusieurs mètres, histoire d’éviter des représailles d’un Achraf Hakimi qui l’avait forcément mauvaise…

En dépit de cette vidéo, la tension est en train de retomber entre joueurs marocains et sénégalais. Coulibaly et Aguerd ont été vus en train d’échanger leurs maillots après la partie et Edouard Mendy a déclaré après coup que le respect devait prévaloir malgré cette finale heurtée.

