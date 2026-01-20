Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE a récemment annoncé la prolongation de contrat de Kevin Pedro jusqu’en 2030 ainsi que la signature d’un premier contrat professionnel pour Paul Eymard. Eirik Horneland est aux anges.

L’ASSE a officialisé deux mouvements forts en interne avec la prolongation de contrat de Kevin Pedro jusqu’en 2030 et la signature d’un premier contrat professionnel pour Paul Eymard. Deux décisions stratégiques qui confirment la volonté du club de miser pleinement sur sa jeunesse. Une annonce accueillie avec un enthousiasme débordant par Eirik Horneland.

Horneland conquis par la jeunesse stéphanoise

Pour lui, c’est bien plus qu’une simple formalité administrative. « C’est fantastique pour le club, a-t-il déclaré sur le site officiel de l’ASSE. De ma position mais aussi pour ces joueurs. La prolongation de leur contrat est une bonne nouvelle pour le club, pour l’entraineur que je suis et aussi pour ces joueurs. Ils sont dans un club où ils peuvent grandir et s’exprimer. » Un discours clair, assumé, qui s’inscrit dans la ligne directrice actuelle de l’ASSE. Et Horneland voit plus large. Beaucoup plus large. « Ça ne s’arrête pas à eux, on a aussi Luan (Gadegbeku) et Nadir (El Jamali) qui sont dans cette position, qui ont un grand futur devant eux. C’est un plaisir de travailler avec eux au quotidien. »

Une ASSE en pleine construction

Au-delà des individualités, c’est le projet global qui séduit le technicien norvégien. L’ASSE façonne patiemment un effectif jeune, équilibré, et prometteur. « De mon point de vue, le club est vraiment en train de construire une équipe intéressante avec un bon mix concernant l’âge des différents joueurs. La moyenne d’âge est plutôt basse mais je vois beaucoup de bonnes choses pour le futur. Je pense qu’ils sont à la bonne place. » Un message fort envoyé aux supporters, souvent impatients, mais invités à regarder un peu plus loin que le court terme.