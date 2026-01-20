À LA UNE DU 20 JAN 2026
[10:31]Revue de presse espagnole : le Real Madrid recadre Bellingham, Dro met le feu au FC Barcelone !  
[10:07]OM Mercato : après Abdelli et Timber, Benatia met le feu et cible encore deux recrues dont une à Arsenal !
[09:50]ASSE : avant Reims, pluie de bonnes nouvelles pour Horneland… et les supporters !
[09:30]CAN 2025 : quelles sanctions pour le Sénégal après le chaos en finale ? 
[09:16]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour Dro, on connaît la date de ses débuts au PSG ! 
[08:48]FC Nantes Mercato INFO BUT! : après Ali Youssef, une autre recrue est attendue à Nantes
[08:13]Stade Rennais Mercato : Szymanski arrive, un ex Argentin du PSG tenté par le SRFC !
[07:45]ASSE Mercato : Kilmer officialise deux signatures, Horneland est totalement conquis ! 
[07:22]OM Mercato : double coup de tonnerre pour Angel Gomes ! 
[07:00]Sporting – PSG : une seule surprise dans le onze de Luis Enrique ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer officialise deux signatures, Horneland est totalement conquis ! 

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 07:45
💬 Commenter
Eirik Horneland (ASSE)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’ASSE a récemment annoncé la prolongation de contrat de Kevin Pedro jusqu’en 2030 ainsi que la signature d’un premier contrat professionnel pour Paul Eymard. Eirik Horneland est aux anges.

L’ASSE a officialisé deux mouvements forts en interne avec la prolongation de contrat de Kevin Pedro jusqu’en 2030 et la signature d’un premier contrat professionnel pour Paul Eymard. Deux décisions stratégiques qui confirment la volonté du club de miser pleinement sur sa jeunesse. Une annonce accueillie avec un enthousiasme débordant par Eirik Horneland.

Horneland conquis par la jeunesse stéphanoise

Pour lui, c’est bien plus qu’une simple formalité administrative. « C’est fantastique pour le club, a-t-il déclaré sur le site officiel de l’ASSE. De ma position mais aussi pour ces joueurs. La prolongation de leur contrat est une bonne nouvelle pour le club, pour l’entraineur que je suis et aussi pour ces joueurs. Ils sont dans un club où ils peuvent grandir et s’exprimer. » Un discours clair, assumé, qui s’inscrit dans la ligne directrice actuelle de l’ASSE. Et Horneland voit plus large. Beaucoup plus large. « Ça ne s’arrête pas à eux, on a aussi Luan (Gadegbeku) et Nadir (El Jamali) qui sont dans cette position, qui ont un grand futur devant eux. C’est un plaisir de travailler avec eux au quotidien. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Une ASSE en pleine construction

Au-delà des individualités, c’est le projet global qui séduit le technicien norvégien. L’ASSE façonne patiemment un effectif jeune, équilibré, et prometteur. « De mon point de vue, le club est vraiment en train de construire une équipe intéressante avec un bon mix concernant l’âge des différents joueurs. La moyenne d’âge est plutôt basse mais je vois beaucoup de bonnes choses pour le futur. Je pense qu’ils sont à la bonne place. » Un message fort envoyé aux supporters, souvent impatients, mais invités à regarder un peu plus loin que le court terme.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot