ASSE : avant Reims, pluie de bonnes nouvelles pour Horneland… et les supporters !

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 09:50
💬 Commenter
Gautier Larsonneur (ASSE)
Avant le périlleux déplacement à Reims (samedi, 20h), l’ASSE pourrait enregistrer plusieurs retours importants dans le groupe d’Eirik Horneland.

Le ciel se dégage enfin au-dessus de l’ASSE. À quatre jours d’un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade de Reims (samedi, 20h), Eirik Horneland voit son infirmerie commencer sérieusement à se vider. Une série de retours qui redonne de l’air au technicien norvégien, mais aussi de l’espoir à tout un peuple vert.

Plusieurs retours majeurs dans le groupe

Bonne nouvelle d’abord pour Joshua Duffus et João Ferreira. Tous deux encore en reprise individuelle la semaine passée, Peuple Vert croit savoir qu’ils devraient retrouver le travail collectif et postuler pour le déplacement à Reims. Deux options supplémentaires pour Horneland, dans un effectif encore fragilisé par les absences ces dernières semaines.

Autre retour très attendu, celui d’Irvin Cardona. Préservé face à Clermont en raison d’une gêne au genou, l’attaquant va mieux et postule clairement à une place dans le onze. Un renfort offensif précieux, tant son impact est important dans le jeu stéphanois.

Davitashvili de retour, Horneland croise les doigts

C’est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine. Meilleur buteur de l’ASSE cette saison avec 8 réalisations, Zuriko Davitashvili a repris l’entraînement ce vendredi. Le staff reste prudent, mais l’ailier géorgien pourrait réintégrer le groupe dès Reims, ou au plus tard lors de la réception de Boulogne, selon l’évolution de son état physique. Un retour progressif, mais capital pour la suite. Enfin, Djylian N’Guessan, diminué par un virus, est en voie de rétablissement. Il devrait retrouver les terrains à l’entraînement dès ce mardi, ajoutant une option supplémentaire dans la rotation.

Les supporters aussi à l’honneur

Cerise sur le gâteau pour le public stéphanois. Après une journée de repos ce lundi, les joueurs d’Eirik Horneland seront de retour au Centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat ce mardi. La séance, ouverte au public à partir de 11h15, permettra aux supporters de venir encourager un groupe en pleine reconstruction. Entre retours de cadres, signaux positifs à l’infirmerie et ouverture au public, l’ASSE aborde Reims dans un climat nettement plus serein. Horneland respire, les supporters aussi. 

