ASSE : en plein Mercato, Kilmer lance une révolution qui touche les supporters en plein cœur !

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 15:00
Les supporters de l'ASSE en fusion
Le mercato bat son plein mais l’ASSE ne joue pas seulement sur le terrain. Les supporters sont au coeur de ce vaste projet…

Depuis le rachat de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures a mis la barre haut. Après une relégation douloureuse en Ligue 2 en mai dernier, un an seulement après leur arrivée, Ivan Gazidis et son équipe ont voulu rassurer. Le message est clair : l’ASSE n’est pas en reconstruction, elle est en transformation. Et cette mutation ne se limite pas aux recrues, aux investissements ou au mercato. Elle s’attaque aussi à l’âme du club : les supporters.

Une révolution « supporters » en marche

L’objectif est simple, mais ambitieux : améliorer l’expérience au stade, et faire de Geoffroy-Guichard un véritable lieu de vie, pas seulement un lieu de match. Car pour Kilmer, l’avenir de l’ASSE se joue aussi dans l’ambiance, dans l’engagement des fans, dans cette ferveur unique qui fait la force des Verts. En fin de semaine dernière, l’ASSE a donc lancé un signal fort. Sur les réseaux sociaux, le club forézien a publié un sondage qui a déjà fait parler : une fanzone gratuite autour du Chaudron, pour ou contre ? Le message est clair : Kilmer veut recréer une expérience « avant-match » digne des plus grands clubs européens. Et pour cela, la direction n’hésite pas à consulter directement les supporters.

Une fanzone mais pas n’importe laquelle

Le sondage va loin, et montre que l’idée est déjà très avancée. Plusieurs questions sont posées aux fans :

  • Seriez-vous intéressé par la création d’une fanzone ?
  • Quel style de musique souhaitez-vous entendre ? DJ, groupe live, ou simple playlist ?
  • Un écran géant serait-il un plus ?
  • Une offre de restauration est-elle nécessaire ? Et de quel type ?
  • Souhaitez-vous la présence de personnalités de l’ASSE pour des séances de dédicaces ?
  • Un espace couvert est-il attendu ?
  • Quelles animations vous plairaient ? billard, baby-foot, structures gonflables, quiz, borne photo…

Autant de détails qui montrent que l’ASSE veut faire les choses bien. Et surtout, veut faire les choses avec les supporters.

Kilmer enfin dans les coeurs ?

Le but est clair : ne plus venir à Geoffroy-Guichard uniquement pour le match. Mais pour vivre une journée entière dédiée à l’ASSE. Une expérience complète, de l’avant-match jusqu’à l’après-match, si l’on en croit la possibilité évoquée dans le sondage. Dans une période où le club est en pleine mutation, cette démarche est un véritable coup de maître. Car elle touche directement le cœur des supporters : l’ambiance, l’identité, la fierté. Kilmer a peut-être enfin trouvé comment entrer dans les coeurs stéphanois. 

