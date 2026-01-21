À LA UNE DU 21 JAN 2026
[00:00]Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…
[23:30]FC Nantes : Kantari fait déjà débat chez les Canaris
[23:08]Sporting – PSG (2-1) : les notes de Parisiens en manque total de réussite
[22:57]Le Real Madrid atomise Monaco, le PSG frustré à Lisbonne par un ex de l’OM
[22:27]LOSC Mercato : un joueur de l’OM pour remplacer Igamane ?
[21:53]Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement pour Jacquet !
[21:37]OM Mercato : ça sent de plus en plus mauvais pour Abdelli
[21:19]PSG Mercato : la sortie très ferme d’al-Khelaïfi sur Dembélé
[20:56]ASSE : Reims tente d’endiguer la marée verte
[20:22]FC Barcelone, Real Madrid, Stade de Reims : une légende s’en est allée
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…

Par Bastien Aubert - 21 Jan 2026, 00:00
💬 Commenter
Vinicius et Mbappé au Real Madrid
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Au Real Madrid, les rumeurs vont bon train autour d’un prétendu rapprochement entre Kylian Mbappé et Ester Expósito… connue pour avoir été proche d’un certain Vinicius Junior dans un passé récent.

Le Real Madrid n’est pas seulement un club, c’est tout un univers. Et parfois, cet univers s’embrase pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le football. Cette fois, c’est Kylian Mbappé qui a mis le feu aux poudres. Le Français, déjà au centre de toutes les attentions depuis son arrivée en Espagne, vient de faire un geste qui a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux : il a commencé à suivre sur Instagram Ester Expósito, l’une des actrices les plus populaires d’Espagne, star de la série “Elite”.

Une simple story… ou le début d’une idylle ?

Et là, tout le monde s’est posé la même question : est-ce le début d’une nouvelle histoire d’amour ? Les internautes n’ont pas tardé à interpréter ce suivi comme un signe. Depuis son arrivée au Real, la vie privée de Mbappé est scrutée à la loupe. Et ce nouveau “like” numérique a été perçu comme un premier pas vers un rapprochement. Mais ce qui fait exploser la rumeur, c’est un détail qui ne peut pas être ignoré.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Ester Expósito a déjà été liée… à Vinícius Júnior

Dans le passé, le nom d’Ester Expósito a été associé à Vinícius Júnior, le coéquipier brésilien de Mbappé. La presse espagnole avait largement relayé des rumeurs selon lesquelles les deux auraient été en couple, et leurs échanges sur les réseaux sociaux avaient fait parler pendant plusieurs jours. Aujourd’hui, Mbappé suit donc la femme qui a été présentée comme l’ex de son coéquipier. Et le doute s’installe : est-ce un simple hasard, ou une provocation involontaire qui pourrait mettre le vestiaire en ébullition ? Au Real Madrid, on sait que les histoires d’amour peuvent rapidement se transformer en sujets brûlants. Et dans un club où l’équilibre est fragile, une étincelle suffit pour déclencher un incendie.

Un vestiaire déjà sous tension ?

La question qui brûle toutes les lèvres à Madrid est simple : cette histoire va-t-elle créer une crise interne ? Ou restera-t-elle un simple feuilleton people, sans conséquence sportive ? Dans l’ombre, certains imaginent déjà le scénario le plus noir : un conflit entre deux stars, un malaise dans le vestiaire, et une tension qui finirait par déteindre sur le terrain. Pour l’instant, tout est encore silencieux. Mais le geste de Mbappé a suffi à relancer la machine à rumeurs. Et à Madrid, on sait que les rumeurs deviennent souvent réalité. Alors, Mbappé avec l’ex de Vinícius ? Le Real Madrid va devoir surveiller ça de très près.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot