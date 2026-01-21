Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…

Au Real Madrid, les rumeurs vont bon train autour d’un prétendu rapprochement entre Kylian Mbappé et Ester Expósito… connue pour avoir été proche d’un certain Vinicius Junior dans un passé récent.

Le Real Madrid n’est pas seulement un club, c’est tout un univers. Et parfois, cet univers s’embrase pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le football. Cette fois, c’est Kylian Mbappé qui a mis le feu aux poudres. Le Français, déjà au centre de toutes les attentions depuis son arrivée en Espagne, vient de faire un geste qui a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux : il a commencé à suivre sur Instagram Ester Expósito, l’une des actrices les plus populaires d’Espagne, star de la série “Elite”.

Une simple story… ou le début d’une idylle ?

Et là, tout le monde s’est posé la même question : est-ce le début d’une nouvelle histoire d’amour ? Les internautes n’ont pas tardé à interpréter ce suivi comme un signe. Depuis son arrivée au Real, la vie privée de Mbappé est scrutée à la loupe. Et ce nouveau “like” numérique a été perçu comme un premier pas vers un rapprochement. Mais ce qui fait exploser la rumeur, c’est un détail qui ne peut pas être ignoré.

Ester Expósito a déjà été liée… à Vinícius Júnior

Dans le passé, le nom d’Ester Expósito a été associé à Vinícius Júnior, le coéquipier brésilien de Mbappé. La presse espagnole avait largement relayé des rumeurs selon lesquelles les deux auraient été en couple, et leurs échanges sur les réseaux sociaux avaient fait parler pendant plusieurs jours. Aujourd’hui, Mbappé suit donc la femme qui a été présentée comme l’ex de son coéquipier. Et le doute s’installe : est-ce un simple hasard, ou une provocation involontaire qui pourrait mettre le vestiaire en ébullition ? Au Real Madrid, on sait que les histoires d’amour peuvent rapidement se transformer en sujets brûlants. Et dans un club où l’équilibre est fragile, une étincelle suffit pour déclencher un incendie.

Un vestiaire déjà sous tension ?

La question qui brûle toutes les lèvres à Madrid est simple : cette histoire va-t-elle créer une crise interne ? Ou restera-t-elle un simple feuilleton people, sans conséquence sportive ? Dans l’ombre, certains imaginent déjà le scénario le plus noir : un conflit entre deux stars, un malaise dans le vestiaire, et une tension qui finirait par déteindre sur le terrain. Pour l’instant, tout est encore silencieux. Mais le geste de Mbappé a suffi à relancer la machine à rumeurs. Et à Madrid, on sait que les rumeurs deviennent souvent réalité. Alors, Mbappé avec l’ex de Vinícius ? Le Real Madrid va devoir surveiller ça de très près.