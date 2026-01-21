À LA UNE DU 21 JAN 2026
[15:00]ASSE Mercato : avenir scellé et retour en force annoncé pour Stassin !
[14:18]RC Lens : très bonne nouvelle pour Sage avant l’OM
[13:53]OM Mercato : une première recrue est arrivée à Marseille !
[13:28]FC Nantes : un premier verdict est tombé pour la blessure de Machado !
[12:59]OM : De Zerbi évoque un départ de Greenwood et fait des révélations sur le Mercato
[12:34]ASSE Mercato : Kilmer a les poches pleines mais un sérieux handicap pour boucler des recrues 
[12:08]OM – Liverpool : la compo probable de De Zerbi après la blessure d’Emerson
[11:46]Stade Rennais Mercato : accord total enfin trouvé pour la première recrue hivernale !
[11:27]Revue de presse : Angers a son remplaçant d’Abdelli, rebondissement pour Maupay, Puel tranche pour Sergio Ramos
[10:50]OM : le verdict est déjà tombé pour la blessure d’Emerson !
OM Mercato : une première recrue est arrivée à Marseille !

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 13:53
💬 Commenter
Quinten Timber (Feyenoord)
Future recrue de l’OM, Quinten Timber (Feyenoord) est bien arrivé ce mercredi à Marseille.

Quinten Timber devrait devenir dans les prochaines heures un joueur de l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais devrait rejoindre le club phocéen en provenance du Feyenoord Rotterdam contre un chèque de 4,5 millions d’euros.

Timber est déjà à Marseille !

Comme attendu, Quinten Timber a atterri ce mercredi midi à l’aéroport de Marignane où plusieurs dizaines de supporters marseillais l’attendaient. Le joueur de 24 ans va maintenant prendre la direction de la Commanderie pour signer son contrat. Le frère jumeau du joueur d’Arsenal, Jurriën Timber, devrait s’engager avec l’OM jusqu’en juin 2031.

Une autre recrue du club phocéen devrait également poser le pied sur les bords de la Canebière ce mercredi : Ethan Nwaneri. Selon La Minute OM, le milieu offensif d’Arsenal est attendu à Marseille aux alentours de 16h50.

