OM Mercato : une première recrue est arrivée à Marseille !

Future recrue de l’OM, Quinten Timber (Feyenoord) est bien arrivé ce mercredi à Marseille.

Quinten Timber devrait devenir dans les prochaines heures un joueur de l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais devrait rejoindre le club phocéen en provenance du Feyenoord Rotterdam contre un chèque de 4,5 millions d’euros.

Timber est déjà à Marseille !

Comme attendu, Quinten Timber a atterri ce mercredi midi à l’aéroport de Marignane où plusieurs dizaines de supporters marseillais l’attendaient. Le joueur de 24 ans va maintenant prendre la direction de la Commanderie pour signer son contrat. Le frère jumeau du joueur d’Arsenal, Jurriën Timber, devrait s’engager avec l’OM jusqu’en juin 2031.

Une autre recrue du club phocéen devrait également poser le pied sur les bords de la Canebière ce mercredi : Ethan Nwaneri. Selon La Minute OM, le milieu offensif d’Arsenal est attendu à Marseille aux alentours de 16h50.