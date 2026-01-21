Le maillot que l’équipe de France portera lors de la Coupe du monde 2026 a fuité. Il présente un design original mais qui n’est pas du goût de tout le monde…

Le site Footy Headlines a mis la main sur le futur maillot de l’équipe de France. Celui-ci sera certainement présenté lors des matches amicaux de la fin mars contre le Brésil et la Colombie. Ils auront lieu aux Etats-Unis, qui sont à la fois l’un des pays hôtes de la prochaine Coupe du monde et la patrie de l’équipementier de la sélection, Nike. Autant de bonnes raisons de dévoiler la nouvelle tunique. Mais pas sûr que celle-ci batte des records de ventes car les premiers commentaires ont été particulièrement négatifs !

Hommage à la statue de la Liberté ou… au RER ?!?

Selon Footy Headlines, le nouveau maillot est un hommage à la statue de la Liberté qui, comme chacun sait, est un cadeau de la France aux Etats-Unis. Sauf qu’on ne voit pas très bien où se situe l’hommage ! La tunique présente un col blanc et des grands F dans des dégradés de bleu partout sur le torse et les manches. Certains fans ont trouvé qu’il s’agissait davantage d’un hommage aux sièges du RER qu’à la statue de la Liberté !

Libre à chacun de juger ce nouveau maillot, qui présente un design un peu rétro, comme ceux des années 90, notamment en 1994, quand la première Coupe du monde a eu lieu aux Etats-Unis…