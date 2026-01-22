À LA UNE DU 22 JAN 2026
[11:30]Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ
[10:59]FC Nantes : Nice, dernière chance pour Kantari, les supporters sont quasi unanimes
[10:45]Real Madrid : l’incroyable aveu de Pérez sur le renvoi d’Alonso
[10:24]RC Lens : un ex-Sang et Or s’est pris des claques en mondovision !
[09:54]Le PSG doublé par le FC Barcelone, le Qatar enrage !
[09:30]OM : un Olympien prend très cher après Liverpool
[09:15]ASSE : un Vert explose les compteurs en L2
[08:47]Stade Rennais Mercato : une recrue annoncée aujourd’hui, regret avec le nouveau Bellingham
[08:33]Enorme signature en vue au Real Madrid, le FC Barcelone soulagé
[08:06]FC Nantes : 2 mauvaises nouvelles arrivent de Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Enorme signature en vue au Real Madrid, le FC Barcelone soulagé

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 08:33
💬 Commenter
La joie de Vinicius après un but du Real Madrid contre Monaco.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Dans la revue de presse espagnole de ce jeudi 22 janvier 2026, il est question de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Slavia Prague (4-2) et de la prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid.

Marca : une réconciliation qui pourrait favoriser une prolongation

Pour Marca, la réconciliation entre Vinicius Jr et le Bernabeu est de nature à favoriser les discussions pour la prolongation d’un contrat s’achevant en 2027. Après les sifflets de samedi, le Brésilien avait déclaré qu’il ne souhaitait pas jouer dans un club où on ne voulait pas de lui…

AS : prolongation en vue

Pour AS, la présence de l’agent de Vinicius dans les tribunes du Bernabeu mardi contre Monaco (6-1) est la preuve que les choses vont dans le bon sens pour sa prolongation.

Sport : ils sont grands !

Grâce à son succès à Prague (4-2) dans des conditions extrêmes, le Barça a fait un grand pas vers le top 8 de la Champions League, ce qui lui permettra d’échapper aux play-offs.

Mundo Deportivo : réaction top

Avec la même photo de joie que Sport, MD insiste sur la capacité de réaction des Blaugranas, rapidement menés par le Slavia puis tenus en échec à la pause.

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes