Dans la revue de presse espagnole de ce jeudi 22 janvier 2026, il est question de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Slavia Prague (4-2) et de la prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid.

Marca : une réconciliation qui pourrait favoriser une prolongation

Pour Marca, la réconciliation entre Vinicius Jr et le Bernabeu est de nature à favoriser les discussions pour la prolongation d’un contrat s’achevant en 2027. Après les sifflets de samedi, le Brésilien avait déclaré qu’il ne souhaitait pas jouer dans un club où on ne voulait pas de lui…

AS : prolongation en vue

Pour AS, la présence de l’agent de Vinicius dans les tribunes du Bernabeu mardi contre Monaco (6-1) est la preuve que les choses vont dans le bon sens pour sa prolongation.

Portada Diario As

Jueves 22-01-2026

Sport : ils sont grands !

Grâce à son succès à Prague (4-2) dans des conditions extrêmes, le Barça a fait un grand pas vers le top 8 de la Champions League, ce qui lui permettra d’échapper aux play-offs.

¡GRANDES!



PORTADA DE SPORT PARA EL JUEVES

Mundo Deportivo : réaction top

Avec la même photo de joie que Sport, MD insiste sur la capacité de réaction des Blaugranas, rapidement menés par le Slavia puis tenus en échec à la pause.