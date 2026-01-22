RC Lens – « C’est le choc des titans » : la conf intégrale de Sage avant le match face à l’OM

William Tertrin, à la Gaillette.

Ce jeudi, à deux jours du choc sur la pelouse de l’OM (21h05), Pierre Sage, l’entraîneur du RC Lens, était présent en conférence de presse. Voici l’intégralité de ses déclarations ci-dessous.

Le point groupe

On a nos deux blessés de longue durée : Jonathan Gradit et Jhoanner Chavez, et Erawan Garnier est suspendu. Il y a une incertitude assez forte sur Samson Baidoo. Il y a de grandes chances qu’il ne joue pas. Il a une douleur aux ischios, ça n’a pas l’air d’être grand-chose mais ça peut l’empêcher de jouer.

Les possibilités pour remplacer Baidoo

Changer Samson par un autre joueur, maintenir la même organisation en décalant des joueurs, ou changer l’organisation collective.

Sa causerie face à Auxerre

L’aspect mental, c’était la plus grande partie de la causerie, c’est vraiment là où selon moi le bât blessait. Mais sur l’aspect tactique, il fallait revoir la position de nos deux joueurs en soutien qui ne forçait pas notre adversaire à défendre en reculant.

Un match décisif ?

À la 19e journée ce n’est pas encore décisif pour le titre, mais ça l’est par rapport à la bataille du haut du classement. Sur l’avance vis-à-vis d’eux, il n’y a pas de réalité. Aujourd’hui on est en position de marquer un bon coup en étant performants là-bas, et il ne faut pas tout remettre en cause s’il n’y a pas de résultat positif. On va l’aborder sans pression et avec beaucoup de choses à gagner.

L’OM

Aujourd’hui ils ont une manière de jouer assez connue, déployée par les joueurs. C’est une équipe qui a des forces dans la manière d’attaquer, qui bascule dans un 3-4-3 avec des positions larges offensives. Ça leur permet de mettre beaucoup de pression. Face à des problèmes défensifs qu’ils ont pu rencontrer hier (face à Liverpool), ils peuvent être mis en porte-à-faux. C’est là-dedans qu’on va essayer de s’inscrire.

Amadou Haidara

Il a fait sa première séance avec contact ce matin (jeudi). Même s’il avait un statut de joker, il est selon lui prêt à jouer car il a la volonté d’aller plus loin. Mais on prend notre temps, même si dès la semaine prochaine il pourrait être aligné, il y a de grandes chances qu’il ne soit pas dans le groupe ce week-end.

Le retour de Thauvin au Vélodrome

Ça va être un peu particulier pour lui et pour nous. C’est un joueur qui a été très performant dans ce club, notamment avant la Coupe du monde. Je sais qu’il sera attendu. J’étais au match hier (face à Liverpool), j’ai croisé pas mal de supporters impatients de le voir. Mais ils soutiendront plus l’OM que Thauvin, c’est sûr.

Roberto De Zerbi

J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il est et ce qu’il fait. Il a cette réputation-là. Je l’avais visité quand il était à Sassuolo, j’étais allé voir le match contre Rome. Il était en avance sur le jeu de position, ça marchait très bien, il était inspirant. Il continue dans cette veine-là. Ses équipes sont agréables à voir jouer, même si de temps en temps il y a un adversaire qui a plus envie que lui de gagner. C’est un coach particulier, et c’est pour ça qu’il a été recruté.

Nidal Celik

On parle rarement de lui. Il est arrivé l’hiver dernier, a beaucoup joué avec l’équipe réserve. Cette année, il s’entraînait avec nous en début de saison puis il est descendu. Il devait être prêté pour prendre du temps de jeu et avoir une trajectoire de joueur qui tend à intégrer nos effectifs. Malheureusement ça ne s’est pas fait. Aujourd’hui il a très peu de temps de jeu, il a joué en réserve la semaine dernière. C’est important qu’il ait l’éventualité de nous rejoindre dans un secteur de jeu où l’on rencontre des difficultés. Il s’entraîne toutes les semaines avec nous et postule comme les autres.

Mathieu Gorgelin

On voulait quelqu’un qui accompagne notre numéro un et les jeunes. Régis ne pouvait plus assumer ce rôle. Mathieu était disponible avec le même profil que Régis, sur le plan humain, sur le plan du gardien, et sur le fait qu’ils soient conscients de leur position dans la hiérarchie et qu’ils puissent y contribuer si Robin a un problème.

Je le connais car son papa était gardien réputé dans la région. Il est arrivé à Lyon très tôt, il est de la même génération que Lopes. C’est très bien que deux gardiens de la même génération aient signé pro. Je connaissais le bonhomme, il a eu la chance de disputer un derby quand Joël Bats a accroché l’écharpe des Bad Gones dans les cages (de Geoffroy-Guichard, en novembre 2013). C’était un beau clin d’œil à qui il est et à comment il a commencé à l’OL.

Mamadou Sangaré

Il a digéré la déception car le Mali était ambitieux. Il n’a pas eu de vacances cet hiver. C’est vrai que j’ai voulu le gérer différemment, pas comme Auxerre qui a titularisé deux joueurs contre nous (Sinayoko et Namaso qui étaient aussi à la CAN). Il valait mieux qu’il donne 30 bonnes minutes que 60 minutes moyennes. J’avais vendu ça pour qu’il revienne dans l’équipe comme face au Havre (en début de saison). Aujourd’hui il peut postuler.

Wesley Saïd

C’est un joueur qui a un talent énorme et qui a très peu pu s’exprimer. J’étais assez séduit quand il jouait à Dijon. À chaque fois que j’ai eu le malheur de jouer contre lui, il était performant. Il est à part. J’ai défendu ce point de vue dès la préparation. Ce que j’aime beaucoup chez lui, c’est que c’est un joueur très talentueux qui est tourné vers l’équipe. J’appelle même ça de l’expertise.

Meilleure attaque contre meilleure défense

C’est la meilleure attaque et nous sommes la meilleure défense, c’est le choc des titans. Malgré tout, c’est une équipe qui a mis beaucoup de buts sur les mêmes matchs. Quand ils arrivent à trouver les solutions ou une faille, ils le font très bien. Quand ils ont été mis en difficulté, c’était surtout sur le plan défensif. Face à Liverpool, leur 4-2-4 défensif a imposé de ne plus pouvoir jouer dans l’axe. C’est ça qui a compliqué le match. C’est une équipe qui a un pouvoir offensif qu’on peut contenir, mais elle peut aussi être mise en difficulté quand on attaque.

Sa soirée au Vélodrome face à Liverpool

Je tiens à remercier l’OM, ils ont été très classes. Il n’y avait pas le sens de la rivalité du match. Je remercie les dirigeants. C’était un match de bon niveau, intéressant sur le plan tactique, avec des choses qu’on a du mal à voir derrière l’écran, mais il faut traiter ces infos rapidement. Après le match, quand on rassemble beaucoup de footeux, on parle beaucoup, donc on s’est couchés très tard et on a pris l’avion ce matin.

J’ai pensé qu’ils ont abordé le match avec une idée. Ils étaient surpris de comment Liverpool les a contenus. Ils maîtrisent très bien le schéma. Comme l’a dit De Zerbi, quand le match s’est ouvert, ça a été encore plus compliqué car on a vu la différence entre la Ligue 1 et la Premier League. Ce n’est pas pour tirer sur l’OM, car n’importe quelle équipe aurait été en difficulté. Mais la bataille s’est jouée tactiquement. Quand le score s’est ouvert, les choses ont évolué.

Le Vélodrome

Impressionnant sur le plan acoustique, oui. Mais il y a une chose que je trouve particulière : vu qu’il y a beaucoup de groupes de supporters répartis dans la même tribune, ça crée un brouhaha. Ils ne se coordonnent pas toujours, mais c’est un stade de feu. Quand ils se coordonnent, on est content d’être présent.