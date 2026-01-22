À LA UNE DU 22 JAN 2026
[13:40]RC Lens – « C’est le choc des titans » : la conf intégrale de Sage avant le match face à l’OM
[13:38]FC Barcelone : le verdict est tombé pour Pedri !
[13:19]ASSE : Horneland confiant avec le choc à Reims
[13:09]RC Lens : Sage annonce un probable forfait pour l’OM !
[12:58]Stade Rennais, OM : l’improbable pétage de plombs de Sampaoli
[12:41]ASSE : on n’entendra que les Verts samedi à Delaune !
[12:22]OM Mercato : Timber et Nwaneri présents face au RC Lens ?
[12:00]PSG Mercato : 240 M€ pour 2 joueurs cet été ?
[11:30]Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ
[10:59]FC Nantes : Nice, dernière chance pour Kantari, les supporters sont quasi unanimes
ASSE : Horneland confiant avec le choc à Reims

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 13:19
Eirik Horneland au milieu du terrain de Geoffroy-Guichard avant le match contre Clermont.
En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a affiché sa confiance avant le gros match qui attend son équipe à Reims samedi.

Ce jeudi, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a débuté sa conférence de presse avec le traditionnel point sur l’infirmerie. L’occasion de confirmer le forfait de Zuriko Davitashvili, qui ne reprendra avec le groupe que lundi prochain : « Maxime Bernauer et Lassana Traoré, blessés pour plusieurs semaines, sont forfaits, comme Zuriko Davitashvili qui reprendra collectivement lundi. João Ferreira et Joshua Duffus sont désormais aptes et disponibles ! ».

« Jusqu’ici, l’équipe a bien répondu dans ce genre de rendez-vous »

Interrogé sur l’importance du match à Reims, l’entraîneur norvégien a fait part de son optimisme, rappelant que son équipe avait toujours répondu présent cette saison lors des rencontres à enjeu : « Reims-Saint-Etienne sera un top match et jusqu’ici, l’équipe a bien répondu dans ce genre de rendez-vous. Deux équipes qui se ressemblent vont s’affronter, avec de chaque côté de très bons joueurs. Ce sera un match ouvert, porté vers l’offensive ».

Horneland doit certainement faire référence au match à Troyes, effectivement remporté 3-2 par l’ASSE. Mais il semble oublier que juste avant, son équipe avait chuté sur la pelouse du Red Star (1-2) au terme d’une performance bien mièvre. Ou encore qu’elle a été battue à Dunkerque (0-1), autre prétendant à la montée, début décembre…

ASSE

