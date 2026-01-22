À LA UNE DU 22 JAN 2026
[13:40]RC Lens – « C’est le choc des titans » : la conf intégrale de Sage avant le match face à l’OM
[13:38]FC Barcelone : le verdict est tombé pour Pedri !
[13:19]ASSE : Horneland confiant avec le choc à Reims
[13:09]RC Lens : Sage annonce un probable forfait pour l’OM !
[12:58]Stade Rennais, OM : l’improbable pétage de plombs de Sampaoli
[12:41]ASSE : on n’entendra que les Verts samedi à Delaune !
[12:22]OM Mercato : Timber et Nwaneri présents face au RC Lens ?
[12:00]PSG Mercato : 240 M€ pour 2 joueurs cet été ?
[11:30]Revue de presse : Benatia (OM) met un coup de pression au SCO, Rennes officialise un départ
[10:59]FC Nantes : Nice, dernière chance pour Kantari, les supporters sont quasi unanimes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : on n’entendra que les Verts samedi à Delaune !

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 12:41
💬 Commenter
Les supporters de l'ASSE au stade Auguste-Delaune.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En plus de la marée verte qui devrait s’abattre sur le Stade de Reims samedi, les ultras champenois ont fait savoir qu’ils feront la grève des encouragements pendant la première demi-heure.

Nous l’avons relayé hier sur notre site : la préfecture de la Marne a publié un arrêté pour interdire la présence de supporters stéphanois à Delaune en dehors du parcage réservé aux visiteurs venus du Forez. Une mesure qui ne fonctionne jamais mais que les autorités s’entêtent à dégainer. Cela ne devrait pas refroidir les amoureux de l’ASSE, toujours en grand nombre dans toutes les tribunes rémoises. On ne devrait entendre qu’eux, d’ailleurs, puisque les ultras rémois ont annoncé une grève des encouragements lors des trente premières minutes !

Les Ultrem en grève pendant les 30 premières minutes

En cause, de mauvaises relations avec la direction de leur club. Depuis l’an dernier, les Ultrem estiment que leurs dirigeants ont pris une mauvaise direction avec une volonté de faire du trading pour renflouer les caisses. Cela s’est soldé par une relégation en Ligue 2 qui n’a pas arrangé les choses. Les deux camps continuent de se renvoyer la balle de la mauvaise ambiance régnant chez les Rouge et Blanc. Alors que la réception de l’ASSE constitue un choc décisif pour la montée, les Ultrem ont donc décrété une grève des encouragements…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Eirik Horneland et ses joueurs auront l’impression de jouer à domicile pendant les trente premières minutes. Reste à espérer qu’ils en profiteront pour prendre l’avantage face à leurs rivaux.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot