En plus de la marée verte qui devrait s’abattre sur le Stade de Reims samedi, les ultras champenois ont fait savoir qu’ils feront la grève des encouragements pendant la première demi-heure.

Nous l’avons relayé hier sur notre site : la préfecture de la Marne a publié un arrêté pour interdire la présence de supporters stéphanois à Delaune en dehors du parcage réservé aux visiteurs venus du Forez. Une mesure qui ne fonctionne jamais mais que les autorités s’entêtent à dégainer. Cela ne devrait pas refroidir les amoureux de l’ASSE, toujours en grand nombre dans toutes les tribunes rémoises. On ne devrait entendre qu’eux, d’ailleurs, puisque les ultras rémois ont annoncé une grève des encouragements lors des trente premières minutes !

Les Ultrem en grève pendant les 30 premières minutes

En cause, de mauvaises relations avec la direction de leur club. Depuis l’an dernier, les Ultrem estiment que leurs dirigeants ont pris une mauvaise direction avec une volonté de faire du trading pour renflouer les caisses. Cela s’est soldé par une relégation en Ligue 2 qui n’a pas arrangé les choses. Les deux camps continuent de se renvoyer la balle de la mauvaise ambiance régnant chez les Rouge et Blanc. Alors que la réception de l’ASSE constitue un choc décisif pour la montée, les Ultrem ont donc décrété une grève des encouragements…

Eirik Horneland et ses joueurs auront l’impression de jouer à domicile pendant les trente premières minutes. Reste à espérer qu’ils en profiteront pour prendre l’avantage face à leurs rivaux.