ASSE : un Vert explose les compteurs en L2

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 09:15
Florian Tardieu en discussion avec Zuriko Davitashvili lors d'un match de l'ASSE.
Elément central de l’ASSE, Florian Tardieu apparaît dans le trio de tête de nombreuses catégories statistiques de L2.

Même s’il lui arrive de passer à côté de ses matches, Florian Tardieu ne se cache jamais. Sur le terrain comme en dehors puisqu’il est toujours là pour échanger avec les journalistes après une partie. Au milieu de terrain, il brille par son activité et sa qualité technique, qui en font le dépositaire du jeu stéphanois. Le site Evect a publié un article s’appuyant sur la data, qui prouve à quel point l’ancien Troyen est l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 à son poste.

89% de passes réussies

Au niveau des ballons touchés, il est le meilleur du championnat avec un total de 1.744. Normal car l’ASSE tente d’avoir la possession à chaque match et y arrive la plupart du temps. En conséquence, Tardieu est également celui qui tente le plus de passes (1.462). Sur le podium, on trouve un autre Vert, Mickaël Nadé (1.264, 3e). Au niveau des passes réussies, le milieu de terrain est également en tête avec 1.302, ce qui donne un ratio de 89%.

Enfin, Florian Tardieu est également présent sur le podium des joueurs parcourant le plus de kilomètres sur le terrain. Avec 218,14km effectués depuis le début de la saison, il est seulement devancé par le Troyen Antoine Mille (229.61 km) et l’Annécien Ahmed Kashi (222.41 km). Il est aussi 6e des courses à haute intensité (1.287). Bref, un milieu de terrain qui fait tout bien, l’ASSE ne peut que s’en féliciter !

