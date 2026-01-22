Un joueur de Bastia a confirmé que le nul arraché dans le Chaudron (2-2) le 13 décembre avait relancé le Sporting dans la course au maintien.

En début de saison, l’AS Saint-Etienne était présentée comme l’ogre de la Ligue 2, qui allait dévorer tous ses rivaux un par un. Mais c’est plutôt le contraire qui se passe. Depuis août, les hommes d’Eirik Horneland n’ont pas leur pareil pour relancer des formations dans le doute ou confirmer leurs qualités. C’est après sa victoire sur Sainté (2-1) le 1er novembre que le Red Star a compris qu’il allait pouvoir jouer la montée. Et c’est après son nul dans le Chaudron (2-2) que Bastia, pourtant lanterne rouge décrochée au moment du match, s’est dit qu’il n’était pas condamné.

« Six mois avant, on se faisait éclater à Geoffroy »

C’est ce qu’a expliqué le milieu du SCB Christophe Vincent dans Corse Matin : « Depuis l’arrivée de Réginald Ray, il y a plus de liens, plus d’homogénéité entre les joueurs. Davantage un état d’esprit d’équipe sur le terrain. On n’a peut-être pas été beau contre Grenoble mais on ne fait qu’un. C’est à Saint-Etienne qu’on l’a vu surtout. Je pense qu’il s’est passé quelque chose là-bas. On a défendu tout le match ! Six mois avant, on se faisait éclater à Geoffroy. Pour nous, c’est un tournant. Amine Boutrah a joué piston gauche ! Lui qui est un joueur offensif. Il y avait un instinct de survie. On vient de frapper fort en gagnant 2-0 à Laval. Pour moi on va s’en sortir. On va recevoir des concurrents directs comme Nancy et Boulogne. La saison n’est pas finie mais nos chances sont meilleures désormais ».

A Saint-Etienne de faire en sorte de ne pas relancer le Stade de Reims samedi. Les Champenois se sont inclinés à Troyes (1-2) le week-end dernier. Un nouveau revers les éloignerait sans doute définitivement de la course à montée.