ASSE : Reims prépare une dinguerie pour la venue des Verts

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 16:14
💬 Commenter
Illustration du stade Auguste-Delaune.
Le Stade de Reims a annoncé qu’il mettait en place des animations assez dingues pour la réception de l’ASSE samedi.

C’est devenu une habitude parmi les clubs qui ont du mal à remplir leur stade en temps normal : proposer des animations de plus en plus dingues à chaque palier franchi. Le Stade de Reims a ainsi annoncé avoir déjà écoulé 14.000 billets pour le choc de samedi face à l’AS Saint-Etienne. Et qu’en « cadeau », il y aurait un spectacle pyrotechnique au moment de l’entrée des deux équipes sur le terrain. Pour le prochain palier, dont le nombre n’a pas été communiqué, Reims annonce la présence d’un… funambule au-dessus du stade si jamais il est atteint !

Un funambule au-dessus du terrain !

Une initiative assez improbable et dont on voit mal le rapport avec le football… On souhaite en tout cas beaucoup de courage au malheureux qui se retrouvera sur un câble tiré entre deux tribunes, alors qu’il est annoncé 8 degrés dans la cité champenoise. Et qui devra réaliser son spectacle avec, en dessous de lui, des supporters bruyants et qui ont l’habitude d’utiliser des fusées et des fumigènes… On attend aussi de voir ce que proposera le Stade de Reims si jamais il parvient à remplir son enceinte !

Ce Reims-ASSE s’annonce en tout cas très chaud sur le terrain comme dans les tribunes. Car l’enjeu est de taille ! Ce sera malheur au vaincu, qui verra ses rivaux pour la montée prendre leurs distances.

