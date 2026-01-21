À LA UNE DU 21 JAN 2026
[09:34]OM Mercato : Arteta confirme pour Nwaneri, De Zerbi a déjà pris une décision forte avec lui
[09:05]FC Nantes Mercato : trois nouvelles recrues en approche ?
[08:40]Revue de presse : un départ officialisé au Barça, l’annonce retentissante de Vinicius sur son avenir
[08:13]ASSE : nouveau coup dur pour Davitashvili, mais trois bonnes nouvelles avant Reims
[07:50]Stade Rennais Mercato : Kader Meïté a tranché entre Rennes et l’Arabie saoudite !
[07:24]PSG : Luis Enrique pète un câble après le Sporting, un titulaire blessé
[07:00]OM Mercato : une nouvelle signature bouclée après Timber et Nwaneri !
[06:00]ASSE : quel jeune Vert doit intégrer le onze d’Eirik Horneland au plus vite ?
[05:00]OM : le même onze que face au PSG pour défier Liverpool ?
[00:00]Real Madrid : Mbappé avec l’ex de Vinicius ? Le vestiaire tremble…
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : nouveau coup dur pour Davitashvili, mais trois bonnes nouvelles avant Reims

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 08:13
💬 Commenter
Zuriko Davitashvili (ASSE)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’infirmerie de l’ASSE se vide avant le déplacement ce samedi (20h) sur la pelouse du Stade de Reims.

Après avoir retrouvé goût à la victoire le week-end dernier face à Clermont (1-0), l’AS Saint-Étienne se prépare pour son choc pour la montée face au Stade de Reims, comptant pour la 20e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre ô combien capitale, Eirik Horneland devrait pouvoir compter sur plusieurs retours de blessure.

Ferreira, Duffus et N’Guessan de retour pour Reims !

Comme rapporté par Envertetcontretous, João Ferreira et Joshua Duffus, absents respectivement depuis fin novembre et début décembre, ont participé à l’intégralité de la séance collective de ce mardi et pourraient réintégrer le groupe stéphanois ce week-end. Djylian N’Guessan, non convoqué par Eirik Horneland contre Clermont car malade, va mieux et s’est entraîné normalement ce mardi matin avec le reste de ses coéquipiers. Il devrait lui aussi faire son retour pour Reims.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Vers un forfait de Davitashvili !

En revanche, Zuriko Davitashvili risque de manquer le match. Blessé depuis la rencontre face au Mans (0-0), le 3 janvier dernier, le meilleur buteur de l’ASSE cette saison s’entraîne toujours seul sur les pelouses de l’Étrat. Un retour pour le choc face à Reims semble donc très peu probable.

ASSEStade de Reims

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Stade de Reims