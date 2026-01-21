ASSE : nouveau coup dur pour Davitashvili, mais trois bonnes nouvelles avant Reims

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

L’infirmerie de l’ASSE se vide avant le déplacement ce samedi (20h) sur la pelouse du Stade de Reims.

Après avoir retrouvé goût à la victoire le week-end dernier face à Clermont (1-0), l’AS Saint-Étienne se prépare pour son choc pour la montée face au Stade de Reims, comptant pour la 20e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre ô combien capitale, Eirik Horneland devrait pouvoir compter sur plusieurs retours de blessure.

Ferreira, Duffus et N’Guessan de retour pour Reims !

Comme rapporté par Envertetcontretous, João Ferreira et Joshua Duffus, absents respectivement depuis fin novembre et début décembre, ont participé à l’intégralité de la séance collective de ce mardi et pourraient réintégrer le groupe stéphanois ce week-end. Djylian N’Guessan, non convoqué par Eirik Horneland contre Clermont car malade, va mieux et s’est entraîné normalement ce mardi matin avec le reste de ses coéquipiers. Il devrait lui aussi faire son retour pour Reims.

Vers un forfait de Davitashvili !

En revanche, Zuriko Davitashvili risque de manquer le match. Blessé depuis la rencontre face au Mans (0-0), le 3 janvier dernier, le meilleur buteur de l’ASSE cette saison s’entraîne toujours seul sur les pelouses de l’Étrat. Un retour pour le choc face à Reims semble donc très peu probable.