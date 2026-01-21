À LA UNE DU 21 JAN 2026
ASSE Mercato : avenir scellé et retour en force annoncé pour Stassin !

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 15:00
Lucas Stassin (ASSE)
Lucas Stassin, qui aurait décidé de terminer la saison à l’ASSE, semble retrouver peu à peu son meilleur niveau.

Retenu contre son gré par l’AS Saint-Étienne l’été dernier, Lucas Stassin, souvent freiné par les blessures par le début de la saison, peine à retrouver le niveau qu’il affichait la saison dernière. Malgré les sollicitations sur le marché des transferts, le numéro 9 des Verts aurait pris la décision de terminer la saison dans le Forez.

Renaissance annoncée pour Stassin !

Après cette période difficile, aussi bien mentalement que physiquement, Lucas Stassin semble progressivement remonter la pente et regagner la confiance en interne, rapporte ce mercredi Peuple Vert.

« Sur ce début d’année 2026, l’attitude de Lucas Stassin n’est plus jugée inadaptée. Il renvoie même l’image d’un joueur beaucoup plus impliqué, ouvert à une remise en question. De quoi en ravir plus d’un en interne, où beaucoup le voient performer dans les prochains mois. (…) Le Belge sera bientôt de retour à son meilleur niveau physiquement et est rentré dans le rang au sein du vestiaire », expliquent nos confrères.

Un retour en grâce qui pourrait se concrétiser dès ce week-end, à l’occasion du choc pour la montée face au Stade de Reims, programmé ce samedi (20h).

