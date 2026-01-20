À LA UNE DU 20 JAN 2026
[18:41]Stade Rennais Mercato : ça se précise pour une cible de l’ASSE qui a fait scandale avant la CAN
[18:19]FC Barcelone : Flick dit ouvertement vouloir détrôner le PSG en Champions League
[17:55]FC Nantes : une décision des Kita après l’OM fait scandale
[17:39]OM : une absence majeure et un retour côté Liverpool avant le choc
[17:17]RC Lens Mercato : une manne inespérée arrive d’Espagne
[16:54]ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili donnent rendez-vous à Kilmer Sports
[16:32]Le FC Nantes a failli recroiser Kombouaré, le RC Lens l’en a empêché !
[16:07]PSG Mercato : Chelsea prêt à toutes les folies pour un jeune Parisien ?
[15:51]OM Mercato : Maupay, transfert conclu et premier match contre Marseille ?
[15:30]Real Madrid : Brahim Diaz a-t-il flingué sa carrière après sa panenka ratée à la CAN 2025 ?
ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili donnent rendez-vous à Kilmer Sports

Par Raphaël Nouet - 20 Jan 2026, 16:54
Lucas Stassin, Florian Tardieu et Zuriko Davitashvili lors du match entre l'ASSE et Bastia.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Courtisés cet hiver, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin auraient pris la décision de terminer la saison avec l’ASSE. Mais ils veulent que leur avenir soit évoqué au printemps.

Le 10 Sport a publié un article ce mardi pour annoncer que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili avaient fait savoir à leur direction qu’ils comptaient terminer la saison à l’ASSE. L’attaquant belge et l’ailier géorgien ne manquent pourtant pas de prétendants mais ils ont la volonté de faire remonter les Verts. Le père de Stassin a pourtant récemment fait savoir que son fils n’était pas au mieux au niveau mental, notamment parce qu’il a été frustré d’être retenu l’été dernier. Et les supporters stéphanois l’ont sifflé lors du match contre Clermont (1-0) samedi dernier.

Un avenir fixé au printemps ?

Mais Le 10 Sport explique que s’ils souhaitent aller au bout de la saison, Stassin et Davitashvili veulent également rencontrer leur direction au printemps pour obtenir des garanties. Sans doute une leçon tirée de la saison dernière. Les deux pensaient quitter l’ASSE après la relégation mais ils avaient finalement été retenus par Kilmer Sports, qui souhaitait bâtir une grosse équipe pour remonter tout de suite. Cela avait profondément frustré l’attaquant et l’ailier, surtout le premier, qui souhaitait rejoindre un gros club afin de maximiser ses chances de participer à la prochaine Coupe du monde.

Cette fois, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili veulent que tout soit clair et arrêté concernant leur avenir avant le sprint final. Notamment dans le cas où l’ASSE resterait une saison de plus en Ligue 2…

